"Протиріччя є тимчасовими": Резніков оцінив проєкт ЄС "Мільйон снарядів для України"

У Міноборони не вважають, що дискусії у ЄС стосовно постачання снарядів можуть завадити попереднім домовленостям.

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Міністр оборони Олексій Резніков висловився щодо реалізації проєкту Європейського Союзу "Мільйон снарядів для України", заявивши, що є певні тимчасові суперечності у постачаннях боєприпасів. Про це 2 травня він повідомив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

Він зазначив, що певні розбіжності у позиції союзників стосовно постачань не завадять українському війську отримати боєприпаси. Він звернув увагу, що є політичне рішення рівнем вище, тобто на рівні керівника дипломатії ЄС Жозепа Борреля. Це й дозволяє не сумніватися у підтримці ініціативи.

Резніков зазначив, що тривають дискусії щодо бюджетів. Наразі йдеться про те, де кошти платників податків осідатимуть в різних фондах.

"Не можна, напевно, за це засуджувати їх, але нам головне — швидше", – зазначив керівник воєнного відомства.

Він додав, що Україна вже отримує снаряди зі складів та запасів від партнерів. За кошти Євросоюзу налагоджене певне виробництво. Союзники зацікавлені це робити, бо тоді їхні заводи одержують серйозне замовлення вперед, як для інтересів України, так і для поповнення запасів їхніх Збройних сил.

Нагадаємо, 27 квітня у ЄС знову не домовилися щодо спільної закупівлі боєприпасів для України. Журналісти RMF FM назвали державу Євросоюзу, яка оголосила умову для виробництва та постачання боєприпасів українським військам. Виявилося, що серед країн ЄС наче зростає рівень напруженості і роздратування у зв'язку з позицією Франції. Офіційний Париж наче заявив про те, що прагне аби процес виробництва боєприпасів і постачання збройових компаній були європейськими.

Також 19 квітня у Білому домі анонсували постачання боєприпасів для HIMARS. За словами речниці Білого дому Карін Жан-П’єр, про пакет допомоги оголосять найближчим часом. Вона розповіла, що туди увійдуть снаряди для артилерійських систем.