У Міноборони назвали цифри втрат окупантів "не зовсім точними" (відео)

Активна фаза війни, зі слів заступниці керівника Міноборони Ганни Маляр, не дозволяє вести точний підрахунок втрат російських окупантів.

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В умовах активного бою важко з математичною точністю зафіксувати, яких саме втрат зазнав ворог. Про це повідомила Ганна Маляр, заступниця керівника Міноборони, в етері телеканалу "Ми — Україна".

Вона зазначила, що у методиці підрахунку бере участь значна кількість людей. Командири на місцях не можуть приділити цьому достатньо часу одразу, оскільки тривають бої.

"Якщо знищується техніка, в якій міг знаходитися особовий склад, до прикладу, якщо знищуєшся танк, то тут йде умовний підрахунок, що умовно в такому танку могло знаходитися стільки-то осіб", – пояснила вона.

Маляр зазначила, що все залежить від багатьох факторів - від того, де знаходяться тіла, чи можна їх взагалі побачити та ідентифікувати. Цифри майже відповідають реальності. Активна фаза війни, з її слів, не дозволить провести дуже точний підрахунок.

"Цифри втрат окупантів більш-менш адекватні, але не зовсім точні", – розповіла заступниця керівника Міноборони.

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Нагадаємо, Ганна мадяр 30 квітня зазначила, що в Бахмуті війська РФ кинули всі резерви, а ЗСУ відбили втрачені позиції на кількох ділянках. Ворогу не вдається взяти місто під контроль попри те, що він кинув у бій всі свої ресурси. За її словами, схід України залишається епіцентром бойових дій. Наступ ворога протягом тижня триває на трьох напрямках — Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському.

Також 19 квітня Маляр заявила, що Україна вже веде контрнаступальні дії. За словами Маляр, українське командування має кілька наступальних планів, що зараз залежать від можливостей та підготовки захисників України та стану армії країни-агресора. Вона підкреслила, що головним завданням контрнаступних дій залишається звільнення всіх українських територій, а також зупинка ворога, який не припиняє спроб захопити населені пункти.