Старий телефон: журналісти розповіли, як технології минулого допомагають ЗСУ обманювати росіян

За словами журналістів, українські бійці використовують телефон початку XX століття, оскільки його не можуть відстежити кошти РЕБ росіян.

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Україна використовує технології часів Першої світової війни, щоб приховати присутність своїх військ у деяких напрямках. Про це пише видання BBC.

Повідомляється, що так, попри те, що бійці ЗСУ мають доступ до найсучасніших технологій, включаючи супутниковий зв'язок, деякі солдати використовують заводні телефони. Це заважає росіянам визначити їхні позиції.

Боєць 28-ї бригади ЗСУ на ім'я Влад розповів журналістам, що старий телефон вони використовують щоразу, коли збираються відкрити вогонь з міномета по окупантах. За словами Влада, такий зв'язок неможливо підслухати.

Боєць зазначив, що російські системи РЕБ можуть виявляти та перехоплювати мобільні телефони та рації.

Солдат ЗСУ використовує старий телефон Фото: trump

Боротьба безпілотників

Видання пише, що використання Росією засобів радіоелектронної боротьби також ускладнює життя української армії безпілотників, що є ключем до отримання огляду бою з висоти пташиного польоту.

Боєць 59-ї бригади Олексій розповів, що його колеги використовують прикриття розбомбленої будівлі, щоби запустити свій невеликий китайський комерційний дрон. Олексій каже, що він уже втратив п'ять невеликих безпілотників, оскільки окупанти мають доступ до станцій радіоелектронної боротьби та засобів боротьби з БПЛА.

Крім того, як повідомляється, Росія сама використовує свої дрони, які не завжди легко збити.

У найближчому командному центрі Богдан із 10-ї бригади ЗСУ сказав, що російські безпілотники літають "кожного дня, кожної години, кожної секунди".

"У них є для цього ресурси. Ми боремося із цим, але не так сильно, як хотілося б", — розповів він журналістам.

Нагадаємо, що у бригаді "Спартан" розповіли про специфіку роботи розвідки. Як зазначають у МВС, гвардійцям часто доводиться діяти в тилу противника та виконувати диверсійно-розвідувальні завдання безпосередньо на лінії бойового зіткнення.

Ще повідомлялося, що спікер ЗСУ розповів, що ЗС РФ втратили танк Т-72 і дві БМП на Харківщині та Донеччині. Минулої доби російські окупанти завдали 565 ударів зі стовбурової та реактивної артилерії на Куп'янському та Лиманському напрямках. Це найбільше, якщо порівнювати з іншими ділянками фронту.