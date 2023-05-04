Україна може стрімко виграти війну 2023-му, але є нюанс, — ексглавком Британії

За словами Річарда Данната, час — союзник Путіна, і в майбутньому перспективи для України будуть уже не такими багатонадійними, як зараз. Він також назвав Зеленського "перлиною в короні України на сьогодні".

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Колишній начальник Генерального штабу британської армії Річард Даннат вважає, що за рахунок постачань західних озброєнь і допомоги союзників у плануванні військових операцій незабаром Україна матиме змогу "завдати вирішальних ударів по росіянах". Про це повідомляє Sky News.

"Якщо вдасться зробити все ефективно, у результаті становище на полі бою стрімко розвернеться на користь українців уже цього року", — заявив Даннат.

Водночас, за його словами, якщо ЗСУ не скористаються перевагою контрнаступу цього року, всі ресурси будуть витрачені даремно, а час грає на Росію, і в майбутньому перспективи для України будуть уже не такими багатонадійними.

"Час — союзник Путіна, у майбутньому перспективи для України будуть похмурими", — пояснив представник британської армії.

Він також вважає, що початок контрнаступу України "не за горами", хоча Київ і не розкриває всіх подробиць.

Про те, що Україна матиме вікно можливостей протягом усього літа, ще в січні 2023 року повідомляли військові дослідники з ISW.

Атаки БПЛА на Кремль

Представник Великобританії відповів на питання про вибухи безпілотників у Москві і, як стверджують в РФ, замах на Володимира Путіна, що не відбувся.

Даннат, як і представники США, не вважає, що атаки безпілотників у Кремлі — справа рук України.

За твердженнями кремлівського керівництва, у ніч на 3 травня два безпілотники намагалися завдати удару по президентській резиденції Путіна, але глави Кремля на той час там не було.

Даннат припускає, що, можливо, Кремль хотів усе подати так, щоб були підстави для звинувачення супротивника, або ж це діяльність якоїсь російської антивоєнної групи.

Загрози для Зеленського

Колишній воєначальник також відповів на запитання, чи загрожує небезпека життю Володимира Зеленського. За його словами, український президент наражається на високий ризик із початку повномасштабної війни, але його служба безпеки "дуже й дуже обережна".

Він також назвав Зеленського "перлиною в короні України на цей момент".

Нагадаємо, що заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв після атаки БПЛА в Москві зажадав "фізичного усунення" Зеленського.

Зі свого боку, один із головних російських пропагандистів Володимир Соловйов закликав знищити Україну після атаки БПЛА на Кремль.