Украина может стремительно выиграть войну в 2023-м, но есть нюанс, — экс-главком Британии
По словам Ричарда Данната, время — союзник Путина, и в будущем перспективы для Украины будут уже не столь многообещающими, как сейчас. Он также назвал Зеленского "жемчужиной в короне Украины на сегодня".
Бывший начальник Генерального штаба британской армии Ричард Даннат считает, что за счет поставок западных вооружений и помощи союзников в планировании военных операций в скором времени у Украины появятся возможности для "нанесения решающих ударов по россиянам". Об этом сообщает Sky News.
"Если удастся сделать все эффективно, в итоге положение на поле боя стремительно развернется в пользу украинцев уже в этом году", — заявил Даннат.
Вместе с тем, по словам Ричарда Данната, если ВСУ не воспользуются преимуществом контрнаступления в этом году, все ресурсы будут израсходованы напрасно, а время играет на Россию, и в будущем перспективы для Украины будут уже не столь многообещающими.
"Время — союзник Путина, в будущем перспективы для Украины будут уже не туманными", — пояснил представитель британской армии.
Он также считает, что начало контрнаступления Украины "не за горами", хотя Киев и не раскрывает всех подробностей.
О том, что у Украины будет окно возможностей в течение всего лета, еще в январе 2023 года сообщали военные исследователи из ISW.
Атаки БПЛА на Кремль
Представитель Великобритании ответил на вопрос о взрывах беспилотников в Москве и, как утверждают в РФ, несостоявшемся покушении на Владимира Путина.
Даннат, как и представители США, не считает, что атаки беспилотников в Кремле дело рук Украины.
По утверждениям кремлевского руководства, в ночь на 3 мая два беспилотника пытались нанести удар по президентской резиденции Путина, но главы Кремля в то время там не было.
Даннат допускает, что, возможно, Кремль хотел все представить таким образом, чтобы были основания для обвинения противника, либо же это деятельность какой-то российской антивоенной группы.
Угрозы для Зеленского
Бывший военачальник также ответил на вопрос о том, угрожает ли опасность жизни Владимира Зеленского. По его словам, украинский президент подвергается высокому риску с начала полномасштабной войны, но его служба безопасности "очень и очень осторожна".
Он также назвал Зеленского "жемчужиной в короне Украины на текущий момент".
Напомним, что заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев после атаки БПЛА в Москве потребовал "физического устранения" Зеленского.
В свою очередь, один из главных российских пропагандистов Владимир Соловьев призвал уничтожить Украину после атаки БПЛА на Кремль.