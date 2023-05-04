Украина может стремительно выиграть войну в 2023-м, но есть нюанс, — экс-главком Британии

По словам Ричарда Данната, время — союзник Путина, и в будущем перспективы для Украины будут уже не столь многообещающими, как сейчас. Он также назвал Зеленского "жемчужиной в короне Украины на сегодня".

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Бывший начальник Генерального штаба британской армии Ричард Даннат считает, что за счет поставок западных вооружений и помощи союзников в планировании военных операций в скором времени у Украины появятся возможности для "нанесения решающих ударов по россиянам". Об этом сообщает Sky News.

"Если удастся сделать все эффективно, в итоге положение на поле боя стремительно развернется в пользу украинцев уже в этом году", — заявил Даннат.

Вместе с тем, по словам Ричарда Данната, если ВСУ не воспользуются преимуществом контрнаступления в этом году, все ресурсы будут израсходованы напрасно, а время играет на Россию, и в будущем перспективы для Украины будут уже не столь многообещающими.

"Время — союзник Путина, в будущем перспективы для Украины будут уже не туманными", — пояснил представитель британской армии.

Он также считает, что начало контрнаступления Украины "не за горами", хотя Киев и не раскрывает всех подробностей.

О том, что у Украины будет окно возможностей в течение всего лета, еще в январе 2023 года сообщали военные исследователи из ISW.

Атаки БПЛА на Кремль

Представитель Великобритании ответил на вопрос о взрывах беспилотников в Москве и, как утверждают в РФ, несостоявшемся покушении на Владимира Путина.

Даннат, как и представители США, не считает, что атаки беспилотников в Кремле дело рук Украины.

По утверждениям кремлевского руководства, в ночь на 3 мая два беспилотника пытались нанести удар по президентской резиденции Путина, но главы Кремля в то время там не было.

Даннат допускает, что, возможно, Кремль хотел все представить таким образом, чтобы были основания для обвинения противника, либо же это деятельность какой-то российской антивоенной группы.

Угрозы для Зеленского

Бывший военачальник также ответил на вопрос о том, угрожает ли опасность жизни Владимира Зеленского. По его словам, украинский президент подвергается высокому риску с начала полномасштабной войны, но его служба безопасности "очень и очень осторожна".

Он также назвал Зеленского "жемчужиной в короне Украины на текущий момент".

Напомним, что заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев после атаки БПЛА в Москве потребовал "физического устранения" Зеленского.

В свою очередь, один из главных российских пропагандистов Владимир Соловьев призвал уничтожить Украину после атаки БПЛА на Кремль.