Польща з наступного року вироблятиме та ремонтуватиме РСЗВ HIMARS (фото)

Відкриття заводу з виробництва РСЗВ HIMARS дозволить збільшити масштаби виробництва систем, у яких після початку війни в Україні стали зацікавлені багато європейських країн.

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У 2023 році у Польщі буде створено "центр HIMARS", який стане хабом для виробництва та обслуговування РСЗВ HIMARS не лише для Польщі, а й інших країн Європи. Про це 4 травня повідомило польське агенство PAP.

За інформацією міністерства оборони Польщі, голова оборонного відомства країни Маріуш Блащак 4 травня відвідав американський оборонний завод Camden Lockheed Martin в Арканзасі, де виробляються артилерійські системи Himars. Там він провів переговори з керівництвом заводу.

Блащак повідомив, що керівництво заводу висловило впевненість у тісній співпраці з польською оборонною промисловістю з метою її зміцнення, а також збільшенням масштабів виробництва систем HIMARS.

"Цього року в Польщі буде створено "центр HIMARS", який має стати хабом для обслуговування та виробництва HIMARS не тільки для Польщі, а й для європейських країн, багато хто з яких зацікавлений у придбанні реактивної артилерійської системи", — заявив під час зустрічі Блащак.

Також міністр оборони Польщі зазначив, що у 2023 році до Польщі прибудуть замовлені у 2019-му році пускові установки, якими оснастять військових, відповідальних за оборону Сувальського перешийка. Також, за його словами, Варшава продовжує переговори з Америкою щодо закупівлі 500 додаткових пускових установок.

Враховуючи добрі показники використання протитанкових комплексів Javelin в Україні, Блащак зазначив, що обговорив з керівництвом заводу можливе виробництво цих комплексів у себе в країні.

Нагадаємо, 3 травня у міністерстві оборони України показали умови, у яких зберігають реактивні системи залпового вогню HIMARS.

Також 28 квітня стало відомо, що армія Сполучених Штатів уклала з Lockheed Martin угоду на суму 4,8 мільярда доларів на виробництво снарядів GMLRS для реактивних систем залпового вогню HIMARS.