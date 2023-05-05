Для боротьби з чергами: Міноборони України запустило електронний запис до лікарів (фото)
Поки що новий сервіс доступний у тестовому режимі у низці великих міст України, але до кінця травня у відомстві планують повністю перейти на онлайн-систему.
Міністерство оборони України запроваджує систему електронного запису на прийом до лікарів під час проходження військово-лікарської комісії. Про це повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр у Telegram-каналі.
Вже відомо, як виглядатиме інтерфейс системи електронного запису медустанови.
Начальник медичної частини, пояснила заступник міністра, зможе обрати дату та потрібний час для проходження військовослужбовцями медогляду. Не знадобиться більше чекати у чергах, т.к. можна буде прийти в певний час.
Поки що онлайн-сервіс запущений у тестовому режимі та доступний у Києві, Харкові, Львові, Одесі та Вінниці, де зараз найбільше проходять ВВК.
У майбутньому, згідно з планами Міноборони, протягом травня всі військово-лікарські комісії мають перейти на роботу з електронним записом.
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