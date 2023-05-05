VAB не долає бездоріжжя: у соцмережі показали, як танкісти ЗСУ "рятують" французький БТР (відео)

На відео можна побачити, що БТР французького виробництва опинився на узбіччі та не може зрушити з місця.

Related video

Французький бронетранспортер VAB не зміг пройти українським бездоріжжям та опинився у пастці. Відповідне відео 5 травня опублікували у Telegram-каналі KARYMAT.

На відео можна побачити, що БТР опинився на узбіччі та не може зрушити з місця. На допомогу іноземній техніці прийшли українські танкісти. Вони за допомогою танка й витягли французький бронетранспортер.

Характеристики бронетранспортера VAB

Бронетранспортер VAB розробили фахівці Renault та Saviem на замовлення армії Франції. З 1976 року триває серійне виробництво. Всього було виготовлено понад 5 тисяч одиниць цього типу в різних варіантах, як на базовому двохосьовому шасі, так і на тривісному. На озброєння французької армії надійшли 4 тисячі бронетранспортерів. VAB активно постачали на експорт, він перебуває на озброєнні близько 15 інших країн.

Техніка має на озброєнні 1 × 7,62-мм танковий кулемет та оснащений двигуном Renault MIDR. Розвиває швидкість по шосе у 110 км/год. Експортний варіант VAB (4×4) отримав башту T20 з 20-мм озброєнням, а VAB (6×6) VPM 81 отримав самохідний 81-мм міномет.

Нагадаємо, восени 2022 року Збройні сили України використовують французькі бронетранспортери VAB у процесі контрнаступальних дій. На відео показували, як захисники потрапили під обстріл російських військ. На кадрах видно, що бійці ЗСУ пересувалися на французьких БТР VAB із символами розпізнавання.

Також 5 травня депутат українського парламенту Юрій Мисягін показав бронеавтомобілі Oshkosh M-ATV у Силах оборони України. Він зазначив, що раніше публічно не оголошувалася інформація щодо постачання цієї техніки. Депутат Верховної Ради підтвердив наявність у Силах оборони України двох одиниць відповідної техніки.