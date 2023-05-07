Росія буде в паніці, коли розпочнеться контрнаступ, — Міноборони

Росіяни, за словами заступника міністра Володимира Гаврилова, досі не розуміють, що їхня пропаганда демонструє хибну картину того, що відбувається. Топофіцер упевнений, що 2023 рік слід назвати роком перемоги над РФ.

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Заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов дав інтерв'ю про воєнні плани України, майбутній контрнаступ і про передбачувану реакцію Росії на те, що відбувається. Він сказав журналістці британського видання The Independent, що РФ буде у паніці, коли контрнаступ відбудеться.

Успіх України у її довгоочікуваному контрнаступі проти Росії може означати повний крах ЗС РФ чи навіть російської економіки, заявив заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов.

В інтерв'ю він навмисно замовчує терміни контрнаступу, який очікується найближчим часом, коли весняні дощі та сльота зміняться більш сприятливими умовами для боїв.

Але коли це станеться — "дуже скоро", згідно з коментарями, зробленими президентом Зеленським на пресконференції минулого тижня, — наступ розкриє правду про жорстко контрольовану урядом російську пропаганду щодо воєнних дій і призведе до того, що "розплачуватимуться прості росіяни", — сказав пан Гаврилов.

"Ми почнемо наш контрнаступ — коли та де це зараз не має значення. І коли це станеться, Росія буде в паніці: ви побачите багато паніки. Вони досі не розуміють, що їхня пропаганда демонструє хибну картину того, що насправді відбувається зараз на місцях. Ця війна буде виграна на землі, а не на екранах телевізорів, не в інтернеті", — сказав Гаврилов.

Він повідомив, що Росія втратила не менше 200 000 осіб з того часу, як Путін вдерся в Україну 24 лютого 2022 року. Але ці цифри перевірити неможливо.

Розбита російська техніка Фото: Скріншот

Минулого тижня Москва відкинула оцінку США про те, що 20 000 військовослужбовців ЗС РФ було вбито і 80 000 поранено лише за останні п'ять місяців, хоча російський уряд відмовився надати свої власні дані.

За словами Гаврилова, Кремль приховав справжні масштаби російських втрат, але більше не зможе цього робити, коли Україна почне відвойовувати територію, і ці втрати ще більше зростуть.

"Не можна обманювати свій народ багато років. Коли люди побачать убитих і поранених, побачать сім'ї, які втратили своїх чоловіків. Ви не можете приховати смерть вашого сина, або вашого чоловіка, або вашого брата. Офіційна Москва постраждає від наслідків своєї брехні", — сказав Гаврилов, зазначивши, що він не здивується, побачивши, як незабаром станеться щось, що сприятиме негайному краху російської стратегії чи її воєнної економіки.

Утримання міста Бахмут на Донеччині відіграло ключову роль у підготовці України до контрнаступу, дозволяючи оборонним силам диктувати умови на лінії фронту та виснажувати основні військові ресурси Росії. Ситуація там залишила настрої серед російських офіцерів на "дуже низькому рівні", сказав заступник міністра.

Битва за Бахмут продовжується Фото: Getty Images

Зберігши плацдарм у "фортеці Бахмут", Україна продемонструвала, що російська військова машина "не тієї якості, яку ми спостерігали рік тому, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну".

"Бахмут продемонстрував не лише нам в Україні, а й ворогові, що для Росії немає воєнного рішення у цій війні. Гірше того, наприкінці цієї війни на Росію чекає воєнна катастрофа, і ми її скоро побачимо", — зазначив Гаврилов.

Заступник міністра сказав, що західні союзники України та комерційні збройові компанії не хотіли постачати зброю нашій країні на ранніх етапах війни.

"Небагато країн світу вірили, що Україна зможе витримати цю війну", — сказав він.

Однак тепер українські військові тренуються на танках Challenger, надісланих Великою Британією, M1A2 Abrams та Bradleys з Вашингтона, а також на наборі нових та відремонтованих танків Leopard від європейських союзників. Вони також оснащені зростаючою кількістю снарядів і безпілотників.

Танк Challenger Фото: Скріншот

"Ми продемонстрували іншим нашу мужність, нашу надійність та серйозність, а також нашу готовність захищати нашу країну всіма засобами", — каже Гаврилов. І він повторив заклик України до своїх союзників зробити наступний крок і поставити передові винищувачі, заявивши, що немає іншого способу завадити сучасній авіації Росії завдавати ударів з глибини російської території.

"Нам потрібно щось складніше, ніж наземна ППО. Те, що здатне завдавати ударів з великої дальності, щоб збивати російські літаки на відстані понад 100 км. Це необхідно для захисту наших людей. Ось чому ми просимо наших партнерів надати сучасні винищувачі, такі як F 16 або подібні. І ми наполягаємо на тому, щоб вони були відправлені нам якнайшвидше, тому що йдеться про порятунок життів мирних жителів", — сказав Гаврилов, зазначивши, що ця війна буде виграна Україною завдяки технологічній перевазі.

"Вірте нам. Ставтеся до України позитивніше і допоможіть нам досягти результату", — закликав він. Гаврилов уточнив, що Україна збирається повернути собі й Кримський півострів, який РФ незаконно анексувала ще 2014 року.

"Ми готові це зробити. Росія має прийняти це як неминучу частину цієї війни", — сказав Гаврилов і, резюмуючи, сказав, що Україна робить все, щоб закінчити війну з Росією якнайшвидше.

"Я дуже хотів би, щоб 2023 рік став роком перемоги", — сказав заступник міністра оборони України.

Раніше президент Чехії Петр Павел застеріг офіційний Київ від поспішних рішень та дій під час контрнаступу. І підкреслив, що наша країна матиме лише один шанс у 2023 році.