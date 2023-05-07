Россия будет в панике, когда начнется контрнаступление, — Минобороны

Россияне, по словам замминистра Владимира Гаврилова, до сих пор не понимают, что их пропаганда демонстрирует ложную картину происходящего. Топ-офицер уверен, что 2023 следует назвать годом победы над РФ.

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Заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов дал интервью о военных планах Украины, грядущем контрнаступлении и о предполагаемой реакции России на происходящее. Он сказал журналистке британского издания The Independent, что РФ будет в панике, когда контрнаступление состоится.

Успех Украины в ее долгожданном контрнаступлении против России может означать полный крах ВС РФ или даже российской экономики, заявил заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов.

В интервью он намеренно умалчивает о сроках контрнаступления, которое ожидается в ближайшее время, когда весенние дожди и слякоть сменятся более благоприятными условиями для боев.

Но когда это произойдет — "очень скоро", согласно комментариям, сделанным президентом Зеленским на пресс-конференции на прошлой неделе, — наступление раскроет правду о жестко контролируемой правительством российской пропаганде в отношении военных действий и приведет к тому, что "расплачиваться будут простые россияне", — сказал г-н Гаврилов.

"Мы начнем наше контрнаступление — когда и где это сейчас не имеет значения. И когда это произойдет, Россия будет в панике: вы увидите много паники. Они до сих пор не понимают, что их пропаганда демонстрирует ложную картину того, что на самом деле происходит сейчас на местах. Эта война будет выиграна на земле, а не на экранах телевизоров, не в Интернете", — сказал Гаврилов.

Он сообщил, что Россия потеряла не менее 200 000 человек с тех пор, как Путин вторгся в Украину 24 февраля 2022 года. Но эти цифры проверить невозможно.

Разбитая российская техника Фото: Скриншот

На прошлой неделе Москва отвергла оценку США о том, что 20 000 военнослужащих ВС РФ были убиты и 80 000 ранены только за последние пять месяцев, хотя российское правительство отказалось предоставить свои собственные данные.

По словам Гаврилова, Кремль скрыл истинные масштабы российских потерь, но больше не сможет этого делать, когда Украина начнет отвоевывать территорию и эти потери еще больше возрастут.

"Нельзя обманывать свой народ много лет. Когда люди увидят убитых и раненых, увидят семьи, потерявшие своих мужчин. Вы не можете скрыть смерть вашего сына, или вашего мужа, или вашего брата. Официальная Москва пострадает от последствий своей лжи", — сказал Гаврилов, отметив, что он не удивится, как в скором времени увидит что-то, что будет способствовать немедленному краху российской стратегии или ее военной экономики.

Удержание города Бахмут в Донецкой области сыграло ключевую роль в подготовке Украины к контрнаступлению, позволяя обороняющимся силам диктовать условия на линии фронта и истощать основные военные ресурсы России. Ситуация там оставила настроения среди российских офицеров на "очень низком уровне", сказал замминистра.

Битва за Бахмут продолжается Фото: Getty Images

Сохранив плацдарм в "крепости Бахмут", Украина продемонстрировала, что российская военная машина "не того качества, которое мы наблюдали год назад, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину".

"Бахмут продемонстрировал не только нам в Украине, но и врагу, что для России нет военного решения в этой войне. Хуже того, в конце этой войны Россию ждет военная катастрофа, и мы ее скоро увидим", — отметил Гаврилов.

Заместитель министра сказал, что западные союзники Украины и коммерческие оружейные компании не хотели снабжать нашу страну на ранних этапах войны.

"Немногие страны мира верили, что Украина сможет выдержать эту войну", — сказал он.

Однако теперь украинские военные тренируются на танках Challenger, присланных Великобританией, M1A2 Abrams и Bradleys из Вашингтона, а также на наборе новых и отремонтированных танков Leopard от европейских союзников. Они также оснащены растущим количеством снарядов и беспилотников.

Танк Challenger Фото: Скриншот

"Мы продемонстрировали другим наше мужество, нашу надежность и серьезность, а также нашу готовность защищать нашу страну всеми средствами", — говорит Гаврилов. И он повторил призыв Украины к своим союзникам сделать следующий шаг и поставить передовые истребители, заявив, что нет другого способа помешать собственной современной авиации России наносить удары из глубины российской территории.

"Нам нужно что-то более сложное, чем наземная ПВО. То, что способно наносить удары с большой дальности, чтобы сбивать российские самолеты на расстоянии более 100 км. Это необходимо для защиты наших людей. Вот почему мы просим наших партнеров предоставить современные истребители, такие как F16 или подобные. И мы настаиваем на том, чтобы они были отправлены нам как можно скорее, потому что речь идет о спасении жизней мирных жителей", — сказал Гаврилов, отметив, что эта война будет выиграна Украиной благодаря технологическому преимуществу и превосходству.

"Верьте нам. Относитесь к Украине позитивнее и помогите нам добиться результата", — призвал он. Гаврилов уточнил, что Украина собирается вернуть себе и Крымский полуостров, который РФ незаконно аннексировала еще в 2014 году.

"Мы готовы это сделать. Россия должна принять это как неизбежную часть этой войны", — сказал Гаврилов и, резюмируя, сказал, что Украина делает все, чтобы закончить войну с Россией как можно быстрее.

"Я бы очень хотел, чтобы 2023 год стал годом победы", — сказал замминистра обороны Украины.

Ранее президент Чехии Петр Павел предостерег официальный Киев от поспешных решений и действий во время контрнаступления. И подчеркнул, что у нашей страны будет только один шанс в 2023 году.