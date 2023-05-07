Очікуємо найближчим часом: Зеленський анонсував нову допомогу від союзників (відео)

Український президент натякнув, що вже у травні та червні Сили оборони отримають усе необхідне для бойових дій на передовій. Володимир Зеленський також уточнив, що Україні передадуть озброєння, яке здатне "закрити" небо від російських ракет.

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Останні тижні травня, а також червень стануть плідними для українських військових. На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський під час свого вечірнього звернення до українців у неділю, 7 травня.

За його словами, зараз Україна дуже детально опрацьовує нові кроки у допомозі ЗСУ за участю міжнародних країн-партнерів.

"Чекаємо на них (кроки, — ред.) найближчим часом – саме те, що потрібно для нашої сили на передовій, для захисту нашого неба, для правосуддя проти терористів і для швидшого відновлення миру для всієї української землі", — сказав український президент.

Зеленський також розповів, над якими пунктами плану вже працює військово-політичне керівництво країни. Це:

постачання бійцям ЗСУ зброї;

важлива законодавча ініціатива (Зеленський не уточнив, що саме має на увазі);

підготовка нових санкцій проти Росії;

підготовка до зустрічей із міжнародними партнерами України.

Також президент України висловив подяку тим країнам, які цього тижня вже надали Україні допомогу. Це США, Нова Зеландія, Нідерланди, Бельгія, Хорватія, Норвегія, Данія, Фінляндія, Швеція, а також Ісландія.

Нагадаємо, 3 травня Євросоюз погодив єдиний механізм закупівлі боєприпасів для України. Країни Євросоюзу вже зараз передадуть українським військовим боєприпаси зі своїх складів на 1 млрд євро. Ще 1 млрд ЄС виділить на подальші закупівлі необхідних боєприпасів та озброєння для України.

А 15 березня в Міноборони дали перелік пріоритетної зброї для ЗСУ. До списку пріоритетів увійшли ракети для HIMARS, дрони та танкові снаряди. Military Media Center зазначає, що західне озброєння має значну перевагу на полі бою над радянським.