У Пентагоні відреагували на збиття ЗСУ першої в світі аеробалістичної ракети "Кинджал",– CNN

У США не сумніваються, що українським військовослужбовцям вдалося знищити Х-47, використавши американський комплекс ППО Patriot. В Пентагоні вважають це важливою подією.

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Україна першою у світі збила аеробалістичну ракету "Кинджал" із ЗРК Patriot. Цей факт потішив Пентагон, оскільки раніше можливість збиття подібних ракет комплексами Patriot не підтверджувалася на практиці. Про це повідомляє CNN.

Як повідомляє видання, система Patriot успішно протистоїть аеробалістичним ракетам, але її здатність збивати аеробалістичні ракети повітряного базування до цього дня була лише в теорії. Той факт, що ракету змогли перехопити в Україні, продемонстрував, що комплекс і справді на це здатний. У Пентагоні не мають сумнівів у правдивості заяви України про збиття російської аеробалістичної ракети "Кинджал" з використанням комплексу ППО Patriot і вважають збиття "Кинджалу" важливою подією.

"Перехоплення, імовірно, викликало серйозну невизначеність для Росії, у якої виникло питання, чи має Україна засіб для протидії гіперзвуковим балістичним ракетам", – йдеться у матеріалі CNN.

Нагадаємо, що про збиття російської аеробалістичної ракети "Кинджал" це в ефірі телемарафону 6 травня розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, Україна зараз має зброю проти балістики, яку надали партнери.

"Patriot, і SAMP/T здатні збивати балістичні цілі. І коли вже системи Patriot заступили на бойове чергування, нічого не залишається, як випробовувати. Ніколи Patriot не працював із таким типом цілей, як X-47 "Кинджал", – сказав речник Повітряних сил.

Він додав, що Росія позиціонує ракети X-47 "Кинджал" як "суперзброю", але не можу повірити, що ЗСУ вдалося збити одну з таких.

"Зарано росіяни дізналися про цю успішну роботу, тому що не хотілося так швидко публікувати", – зазначив Ігнат.

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 4 травня ЗСУ вперше збили російську аеробалістичну ракету "Кинджал". Дивізіон ППО уразив загрозу за допомогою ЗРК Patriot.