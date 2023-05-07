"Рано радіти": у ЗСУ розповіли, чому складно збивати "Кинджали" (відео)

За словами речника Повітряних сил Юрія Ігната, в Україні зараз недостатньо комплексів, щоб "закрити" небо від балістичних ракет. Також потрібні винищувачі F-16, які зможуть збивати аеродинамічні цілі.

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У світі ще не було випадків знищення балістичних ракет із ЗРК Patriot. Про це в неділю, 7 травня, розповів речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону, коментуючи знищення російської ракети "Кинджал" 6 травня.

За словами Ігната, в Росії ракети X-47 "Кинджал" представляють як "супер зброю" і досі не можуть повірити, що ЗСУ вдалося збити одну з таких.

"У нас є зброя проти балістики, саме її ми давно просили у наших партнерів. Це і Patriot, і SAMP\T, здатні збивати балістичні цілі. І коли вже системи Patriot заступили на бойове чергування, нічого не залишається, як випробовувати. Ніколи Patriot не працював з таким типом цілей, як цей X-47 "Кинджал", – зазначив Ігнат.

Спікер ЗС ЗСУ також зазначив, що росіяни дуже рано дізналися про знищення ракети. Однак у сучасному світі складно приховати будь-яку інформацію, тому командувач Повітряних сил підтвердив успішне знищення цілі. Однак комплексів, здатних знищувати балістичні ракети в Україні, поки що дуже мало.

"Тож маємо порадіти, що є така зброя, але радіти зарано, бо її замало. Потрібно її значно більше, потрібно більше цих систем, щоб захистити наші великі міста, об'єкти інфраструктури, об'єкти атомної енергетики. Ми завжди на цьому наголошуємо для наших західних партнерів, що проти балістики потрібна зброя — насамперед для цієї мети, ну, а також вона більш далекобійна в плані аеродинамічних цілей. І не забуваємо щоразу в ефірі згадувати F-16 — це те, що вбереже нашу Україну і допоможе нам перемогти", — розповів Ігнат.

Чому для ЗСУ складно збити "Кинджали"

Як розповів Ігнат, "Кинджал" — це аеробалістична ракета, яка має свої тактико-технічні характеристики. Її називають "Іскандером" повітряного базування.

"Власне "Іскандер-М" запускають із землі, він летить високо в небо, фактично в стратосферу і на високій швидкості повертається вниз. Тут же літак МіГ-31 підіймає на дуже високу висоту, де розряджене повітря, звідти запускає цей "Кинджал", – пояснив представник Повітряних сил.

За словами Ігната, ракета розганяється до дуже високої швидкості, потім опускається на ціль зверху вниз. Таким чином збивати його зенітними засобами неможливо через високу швидкість руху. Однак комплексам Patiot це по зубах.

ЗСУ збили ракету "Кинджал"

6 травня командувач Повітряних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук повідомив, що українським захисникам вдалося збити російську крилату ракету Х-47 "Кинджал", яка раніше була невразливою для наявних засобів ППО.

За його словами, вночі винищувач МіГ-31К запустив Х-47 "Кинджал" з території Росії, проте українські військові змогли збити її із зенітно-ракетного комплексу Patriot, отриманого від США.

Нагадаємо, 6 травня Юрій Ігнат також розповів подробиці знищення російської ракети Х-47 "Кинджал". За його словами, західні комплекси ППО дозволять захистити небо не лише від балістичних ракет, таких як "Кинджал", але також літаків та керованих авіаційних бомб.