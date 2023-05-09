Хаотичні обстріли: РФ бʼє по прифронтових містах через страх дій ЗСУ, — CNN

Журналісти стали свідками одного з таких обстрілів. Окупанти запустили дві ракети Х-31П, однак вони впали в передмісті Оріхова на Запоріжжі.

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Російській війська хаотично обстрілюють прифронтові міста в Запорізькій області через побоювання дій української армії. Про це повідомляє CNN.

Населений пункт Мала Токмачка за 2 кілометри від окупованих РФ територій у Запорізькій області фактично стертий із лиця землі. Нещодавні заяви окупантів про евакуацію з прифронтових територій означають, що початкові етапи наступу ЗСУ, ймовірно, починаються.

У виданні зазначають, що повідомлення про евакуацію є ознакою слабкості. Це їм не допоможе утримувати населені пункти під час наступу ЗСУ, пишуть журналісти. Вони наводять приклад, що РФ не змогла втримувати міста попри анонс із боку України про наступ їх звільняти. Тому оголошена евакуація є визнанням російських військ того, що ситуація ставатиме дедалі напруженішою.

Тому зараз окупанти виливають свій гнів на прифронтові неокуповані містечка, зокрема, хаотично бʼють по Оріхову. Українські рятувальники кажуть, що обстріли в Оріхові втратили будь-які натяки на логіку, вони відбуваються дуже хаотично.

Разом із тим російські літаки роблять одразу два заходи: спочатку вони скидають керовані авіабомби, а потім завдають другий удар по тих самих цілях, щоб вбити тих, хто відреагував на обстріл.

Журналісти стали свідками обстрілів Оріхова. За словами українських чиновників, ЗС РФ запустили дві ракети Х-31П, із яких жодна не влучила по цілі. Вони впали в землю десь у передмісті.

Нагадаємо, 9 травня в Повітряних силах заявили, що ППО збила 23 з 25 ракет. Удари завдавалися "Калібрами", Х-101 і Х-555.

8 травня окупанти завдали удари по складу гуманітарної організації в Одеській області.