Небитий, але трохи підфарбований: як трофейний Т-72Б3 знищує ворога (видео)

Військові захопили танк під час контрнаступу в Харківській області. Як виявилось потім при перевірці бортового компʼютера, з гармати російські військові встигли вистріляти лише 16 пострілів.

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Українські військові з 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка використовують трофейний танк Т-72Б3. Його покинули окупанти, а танкісти ЗСУ знайшли й почали експлуатувати. Про це повідомляється в репортажі "АрміяInform".

Російський Т-72Б3 захопили під час контрнаступальної операції в Харківській області. Як кажуть українські танкісти, танк був у повністю справному стані й без жодних подряпинок від осколків. Через це військові спочатку переживали, що окупанти могли замінувати танк.

"Це мене насторожувало, адже причин залишати танк у його екіпажу не було. Хвилювався, щоб росіяни не замінували його, не встановили "розтяжки" з гранат на люки. Відкриваєш їх, а гранати вибухають. Та жодних пасток також не було. Ми оглянули його, перевірили технічний стан, запустили. Доповіли командиру батальйону, і, як кажуть, по конях!" — розказав командир екіпажу Павло.

Російський танк був майже з заводу, він був виготовлений у 2018 році. Тому військові провели техобслуговування, трохи підфарбували танк та воюють тепер на ньому. Бійці перевірили бортовий компʼютер й вияснили, що з гармати було зроблено усього 16 пострілів. Військові вже довели цей показник до близько 120.

Павло каже, що основними цілями для них є російські укріплення, бліндажі, жива сила та техніка.

"Отримав наказ висунутися на позицію і знищити ворожу БМП, що не дає дихати нашим хлопцям. Ми виїхали, все зробили правильно. Навідник все виміряв. З першого пострілу вразили БМП осколковим снарядом. Другий раз для певності вистрілили кумулятивним. Ціль знищили", — каже Павло.

При цьому відстань, з якою знищили БМП була 4 км. За твердженням танкіста, це нормальна дистанція для їхньої роботи. Окрім цього бійці відзначають, що найважливішим у їхній роботі є екіпаж.

Нагадаємо, 8 травні ЗМІ писали про нову модернізацію "мангалу" на танку Т-72Б3 з динамічним захистом.

25 квітня бійці ЗСУ вдало підбили російський танк Т-72Б3 з дрона. Більше техніка нікуди не поїхала.