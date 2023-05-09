Лише одна людина несе відповідальність: прем'єр Британії назвав винуватця війни в Україні

Голова уряду Британії Ріші Сунак запевнив, що його країна продовжить підтримувати український народ, який зазнає жахливих страждань через злочини президента Росії.

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У вівторок, 9 травня, прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак відповів на виступ Володимира Путіна під час проведення військового параду в Москві. Сунак назвав Путіна єдиним, хто відповідає за початок повномасштабної війни в Україні. Про це повідомляє видання The Telegraph.

"Є лише одна людина, яка несе відповідальність за незаконне та неспровоковане вторгнення в Україну, і це президент Путін. Злочини, які скоюються, жахливі", — заявив голова британського уряду.

Ріші Сунак зазначив, що він та його народ вважають вірним рішенням продовжувати підтримувати народ України у протистоянні з країною-агресоркою.

"Страждання, які зазнає український народ, жахливі. Ось чому правильно, що ми залишаємося непохитними в підтримці народу України, щоб протистояти цій агресії. Це те, що я і Сполучене Королівство продовжуватимемо робити", — підкреслив він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в ряді міст Росії, які межують з фронтом, були скасовані святкування на честь Дня перемоги у зв'язку з міркуваннями безпеки.

Також нагадаємо, 9 травня 2023 року в Москві було проведено військовий парад, присвячений Дню перемоги, на якому президент Росії Володимир Путін приймав як гостей президентів Узбекистану, Білорусі, Киргизстану, Казахстану, Таджикистану та Туркменістану.