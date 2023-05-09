Данілов розповів, якій країні ще загрожує Путін

Секретар РНБО наголосив, що російським військам досі не вдалося окупувати Бахмут, який вони намагаються захопити вже тривалий час.

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Якби Російська Федерація змогла захопити Україну, то наступною державою, яку б вона атакувала, став би Казахстан. На цьому наголосив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов в ефірі телемарафону 9 травня.

"Я з упевненістю можу сказати про те, що якби у Путіна вийшло на території нашої країни (захопити — ред.), то наступним був би Казахстан. Більше того, він би не зупинився ні перед Вірменією, ні перед іншими країнами", — сказав Данілов.

За його словами, на цей момент жодного успіху у Росії у війні проти нашої країни немає.

"Те, що стосується фронту, то Бахмут, який вони вже скільки намагаються захопити, але це місто нашої честі, нашої гордості та наших героїв. Вони навіть цього не змогли", – наголосив чиновник.

Він також прокоментував візит лідерів Казахстану, Киргизстану, Туркменістану, Таджикистану, Вірменії та Білорусі на парад до Москви.

"Не знаю, що їх спонукало туди приїхати. Подивимося, як далі розгортатимуться події", – сказав Данілов.

Нагадаємо, 9 травня секретар РНБО також розповів, що найвище військове командування ЗСУ вивчає кілька можливих варіантів контрнаступу Сил оборони України. За його словами, строки та напрямки контрнаступу ще не затверджені президентом.

Також Данілов прокоментував традиційний військовий парад, присвячений святкуванню Дня Перемоги у Москві. Він зазначив, що цього року парад був найкоротшим за останні 80 років.