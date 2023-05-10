"Хочемо попередити": ЗМІ знайшли у Криму понад 200 військових об'єктів РФ (фото)

Як зазначають журналісти, безліч людей на Кримському півострові живе поруч із російськими військовими об'єктами, які в умовах повномасштабної війни є особливо небезпечними для оточуючих.

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На території тимчасово окупованого Кримського півострова розташовано 220 діючих, тимчасових та законсервованих військових об'єктів Російської Федерації. Про це стало відомо із розслідування "Крим. Реалії".

Серед виявлених журналістами об'єктів є російські військові аеродроми, пункти та місця базування кораблів, суден і катерів, склади зі зброєю та паливом, військові містечка, військові частини, казарми, штаби та пункти управління, парки військової техніки, засоби протиповітряної оборони, полігони та навіть об'єкти ВПК.

Автори публікації зазначили, що інтерактивну карту з розміщенням усіх згаданих локацій буде оприлюднено на сайтах "Крим.Реалії" та "Радіо Свобода" у середу, 10 травня о 9:00.

Журналісти склали карту військових об'єктів РФ у Криму

Автор проєкту Ігор Токар зазначив, що населення має бути поінформовано про рівень мілітаризації півострова. Карта буде доступна російською та українською мовами.

"Ми хочемо попередити кримчан про небезпеку, пов'язану з цими місцями. Адже безліч людей живе поруч із військовими об'єктами РФ. А враховуючи широкомасштабні військові дії, які веде Росія проти України, ці місця особливо небезпечні для оточуючих", – сказав Токар.

За словами журналіста проєкту "Схеми" Кирила Овсяного, карту сформовано на підставі супутникових знімків Planet Labs за 2023 рік. На фото можна детально розглянути російські військові об'єкти у Криму.

Нагадаємо, що 8 травня радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що після того, як Україна звільнить Кримський півострів від російської окупації, найімовірніше він втратить статус автономної республіки.

Ми також повідомляли, що 8 травня представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов розповів про підготовку російських окупантів у Криму до контрнаступу ЗСУ. За його словами, серед росіян зростають панічні настрої.

Ще ми писали про те, що 7 травня окупаційна влада Криму повідомила про нічні вибухи на півострові. За словами "губернатора" Севастополя Михайла Развожаєва, ЗСУ нібито направили у бік Криму понад 10 безпілотників.