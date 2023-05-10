"Замало допомоги від Заходу": у ЗСУ попередили, що "радіти" високій ефективності ППО зарано

Представник Повітряних сил Юрій Ігнат припустив, що наступного разу показник збиття ворожих снарядів може бути значно нижчим. Він розповів, що основу ППО України досі формують радянські ЗРК.

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Попри високу ефективність протиповітряної оборони "дуже радіти" зарано, адже Україна все ще потребує західного озброєння. Про це 9 травня заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у коментарі "BBC Україна".

"Попри те, що під час останніх масованих ракетних обстрілів показник збиття був понад 90%, казати про якусь стійку тенденцію не можна. Адже наступний обстріл може бути 30 чи 40%", — сказав він.

Військовий зазначив, що така ефективність є результатом наполегливої та важкої роботи українських захисників.

"Є великий набутий досвід роботи військових, вдосконалюються мобільні вогневі групи, збільшується наявність і номенклатура західного озброєння", — пояснив речник.

Однак "дуже радіти", за словами Ігната, ще рано. Він підкреслив, що нині результативність роботи ППО залежить від того, що й куди запустили ЗС РФ, а також від наявності там необхідних засобів.

"Дуже радіти зарано, ми отримали замало допомоги від Заходу для роботи проти повітряних цілей. На жаль, щоб захистити всю Україну, нам треба ще багато сучасних систем", — заявив представник Повітряних сил.

Ігнат зазначив, що для насичення ППО України західними системами потрібні роки. Він розповів, що основою ППО досі залишаються ще радянські системи — С-300 й "Бук-М1".

"Ми дуже повільно замінюємо стару радянську на західну ефективнішу техніку", — пояснив речник.

Також військовий нагадав, що ворожі удари виснажують сили протиповітряної оборони.

"Росія завдає все більше ударів, їхня задача нас виснажувати, але ж ми теж їх виснажуємо — вони витрачають ракети й "шахеди", — підкреслив він.

За інформацією Повітряних сил, восени та взимку країна-агресор застосувала 850 крилатих ракет для ураження об’єктів критичної інфраструктури в Україні. Для захисту від ударів сили ППО використали понад тисячу зенітних ракет, і це суттєво зменшило запас боєприпасів.

Речник виділив мобільні вогневі групи як один із чинників ефективності української ППО.

"Мобільні групи дійсно багато збивають, але це вже давно працює. В останній атаці могло бути збиття від 3 до 6 ракет ними. Це велика допомога", — сказав Ігнат.

Нагадаємо, 9 травня Юрій Ігнат заявив, що ЗСУ важко миттєво перехоплювати ворожі ракети через розміри лінії фронту й необхідність постійно переміщувати системи ППО.

Також 9 травня президент України Володимир Зеленський пояснив посилення ракетних обстрілів із боку РФ необхідністю "щось продавати" суспільству через відсутність перемог.