У росіян не залишилося достатньо сил, щоб відбивати контратаки ЗСУ в Бахмуті, — ISW

За словами аналітиків, 72-а бригада ЗС РФ, яка вже зазнала двох поразок поспіль, а також виснажені сили ПВК "Вагнер" мають дуже обмежені здібності щодо захисту від контратак ЗСУ.

Related video

Постійні атаки виснажили російські сили у Бахмуті. Тому у них не достатньо сил, щоб відбивати локальні контратаки ЗСУ, про що заявили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті від 10 травня йдеться, що експерти не змогли знайти візуальних підтверджень того, що ЗСУ знищили 6-ту та 8-у роти 72-ї мотострілецької бригади 3-го армійського корпусу ЗС РФ. Однак 72-а бригада російських Збройних Сил сама по собі є символом багатьох проблем, з якими стикається Міноборони Росії.

Так, як зазначили аналітики, бригада почала формуватися у складі 3-го армійського корпусу ще у серпні 2022 року. Переважно вона складалася з добровольчих батальйонів. Вже у вересні 2022 року повідомлялося, що 3-й армійський корпус було перекинуто до Харківської області. Контрнаступ ЗСУ там значною мірою знищив складові корпусу. Серед них була і 72 мотострілецька бригада.

За словами аналітиків, в Україні тоді припустили, що уцілілі частини 72-ї окремої мотострілецької бригади могли бути передислоковані до Миколаївської області, але там вони також зазнали втрат під час контрнаступу ЗСУ на півдні.

Аналітики зазначили, що не можуть підтвердити, куди саме перекидалися залишки 72-ї бригади, проте те, що вони з'явилися під Бахмутом, свідчить про те, що не можуть належним чином воювати. З'єднання, яке вже зазнало двох поразок поспіль, а також виснажені сили ПВК "Вагнер" мають дуже обмежені здібності щодо захисту від контратак ЗСУ.

"Проблеми із ситуативним введенням різних виснажених угруповань військ на бахмутський напрямок, а також явні збої в управлінні, ймовірно, заважають російським силам у цьому районі проводити надійні оборонні операції", — йдеться у звіті.

Нагадаємо, що солдати ЗСУ розповіли, як воюють з "вагнерівцями" у Бахмуті. За словами українських військових, найманці ПВК "Вагнер" добре воюють, проте зовсім не бережуть своїх людей. Деякі солдати припускають, що росіяни йдуть в атаку під впливом наркотиків.

Також повідомлялося, що Пригожин заявив про ризик оточення ПВК "Вагнер" у Бахмуті. За словами голови найманців, "м'ясорубка" у Бахмуті може запрацювати у зворотному напрямку, коли Збройні сили України знищуватимуть "вагнерівців".