Українські сапери проходять підготовку на Кіпрі: їх навчають інструктори з Ірландії (фото)

Ірландські військові вже перебувають на Кіпрі, де проводять базову підготовку військовослужбовців ЗСУ щодо знешкодження вибухонебезпечних предметів та розмінування.

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У межах тренувальної місії Євросоюзу EUMAM Ukraine українські військові розпочали підготовку зі знешкодження бомб та розмінування. Тренінги проводяться на Кіпрі інструкторами з Ірландії. Про це заявив начальник Генерального штабу Сил оборони Ірландії генерал-лейтенанта Шон Кленсі.

"Ірландія зобов'язалася направити до 30 військовослужбовців Сил оборони для участі у навчанні в таких галузях, як знешкодження боєприпасів та бойова медицина", — пояснив Кленсі.

Український військовослужбовець із металодетектором Vallon. Фото: АрміяInform Фото: АрміяInform

За його словами, ірландські військові вже перебувають на Кіпрі, де проводять базову підготовку бійців ЗСУ щодо знешкодження вибухонебезпечних предметів та розмінування. Генерал також повідомив, що місію EUMAM Ukraine координують із Німеччини та Брюсселя.

Металодетектори Vallon. Фото: АрміяInform

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