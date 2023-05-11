В США показали новітню парашутну систему OxyJump NG для військових : в чому її особливості

Завдяки передовим технологіям, OxyJump NG дозволяє стрибати з більших висот з меншим ризиком для життя солдата.

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Компанія Raytheon Technologies представила систему подачі кисню OxyJump для використання під час стрибків з великої висоти парашутистів. Про це повідомляє Army Recognition.

Технологія системи OxyJump NG розширює можливості місії завдяки більшій дистанції десантування. Стверджується, що вона покращує безпеку стрибків, а також є простою у використанні. Окрім цього вона набагато краща за старі системи.

Чинні системи подачі кисню обмежені в тривалих операціях на великій висоті, що обмежує ефективність і радіус дії парашутних місій. Розробка Raytheon надає переваги для спеціальних операцій, бо забезпечує більшу тривалість планерування під час стрибків на великій висоті, максимізуючи використання кисню та мінімізуючи вагу самої системи.

По суті OxyJump NG є парашутною системою нового покоління, яка дає можливість робити довші місії.

"Система OxyJump NG забезпечує збройним силам країн Альянсу скритність, готовність і безпеку, необхідні для виконання найскладніших стрибків на землі", — заявив Бред Хазелхорст, віцепрезидент і генеральний менеджер військових, безпекових і вантажних систем у Collins Aerospace.

Окрім цього він додав, що OxyJump NG вже готова для використання вже сьогодні.

Нагадаємо, 1 травня ЗСУ показали, як проходить тренування бійців в умовах міської забудови — одного з найскладнішого типу боїв.

8 травня ЗМІ повідомляли, що уряд США знімає з танків Abrams чутливі технології перед відправленням в Україну, що є звичайною практикою для Пентагону.