Подвійний "мангал" на даху танка: на передовій помітили "диво військової техніки" Росії (фото)

На передовій з'явилося ноу-хау військової справи ЗС РФ, очевидно, зроблене вручну. Споруда настільки "інноваційна", що розсмішила навіть терориста Гіркіна-Стрілкова.

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Росіяни привезли на передову Т-54 із двоярусним "мангалом", фото поширили у соцмережах сьогодні, 11 травня.

Фото: Соцмережі

Чим і як така конструкція може допомогти окупантам невідомо.

Але, тим часом, конструкція розсмішила навіть терориста Ігоря Гіркіна-Стрєлкова, він назвав це "дивом військової техніки" та розписав функціонал у всіх фарбах.

Зустрічайте нове диво російської військової техніки — "Т-55-МПК-2" ("Модернізований пружинними ліжками двома"). війни.На черзі — "Т-34-85", показаний учора на параді на Червоній площі", — написав він.

До речі, 11 травня нацгвардійці збили на Дніпропетровщині саморобний російський безпілотник, начинений вибухівкою.

Вночі 4 травня аналогічний російський безпілотник збили прикордонники у Сумській області. Він залетів у зону відповідальності оперативно-тактичного угруповання військ "Суми", де його перехопили українські військові. Командування Об'єднаних сил України відзначило низьку якість складання БПЛА та непрофесіоналізм конструкторів, які його розробили.

Нагадаємо, 4 травня з'явилася інформація, що українські військові із 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ змогли розгромити підрозділи 72-ї бригади ЗС РФ на Бахмутському напрямку.