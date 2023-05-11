Двойной "мангал" на крыше танка: на передовой заметили "чудо военной техники" России (фото)

На передовой появилось ноу-хау военного дела ВС РФ, очевидно сделанное вручную. Сооружение настолько "инновационное", что рассмешило даже террориста Гиркина-Стрелкова.

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Россияне привезли на передовую Т-54 с двухъярусным "мангалом", фото распространили в соцсетях сегодня, 11 мая.

Фото: Соцсети

Чем и как такая конструкция может помочь оккупантам — неизвестно.

Но, тем временем, конструкция рассмешила даже террориста Игоря Гиркина-Стрелкова, он назвал это "чудом военной техники" и расписал функционал во всех красках.

"Встречайте новое чудо российской военной техники — "Т-55-МПК-2" ("Модернизированный пружинными кроватями двумя"). Скорость — 26 махов в плотных слоях атмосферы, практически невидим для радаров и не пробивается никакими видами артиллерийского вооружения периода до Первой Мировой войны. На очереди — "Т-34-85", показанный вчера на параде на Красной площади", — написал он.

К слову, 11 мая нацгвардейцы сбили в Днепропетровской области самодельный российский беспилотник, начиненный взрывчаткой.

Ночью 4 мая аналогичный российский беспилотник сбили пограничники в Сумской области. Он залетел в зону ответственности оперативно-тактической группировки войск "Сумы", где был перехвачен украинскими военными. Командование Объединенных сил Украины отметило низкое качество сборки БПЛА и непрофессионализм конструкторов, которые его разработали.

Напомним, 4 мая появилась информация, что украинские военные из 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ смогли разгромить подразделения 72-й бригады ВС РФ на Бахмутском направлении.