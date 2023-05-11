У РФ виявили схованку нібито заготовлених для Прилєпіна мін та звинуватили Буданова в цинізмі

Голова СК РФ Олександр Бастрикін заявив, що російські слідчі знайшли у Підмосков’ї приготовлені українськими спецслужбами боєприпаси. На його думку, замахи на пропагандистів — справа рук колишніх співробітників КДБ.

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Голова Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін впевнений, що замах на письменника-пропагандиста Захара Прилєпіна організували українці. Про це відомо з запису конференції на Петербурзькому міжнародному юридичному форумі, що відбулася 11 травня.

"Знайшли ми схованку в Московській області, де були боєприпаси — міни. Це справді спецоперація українських спецслужб. Добре продумана, підготовлена — і технічно, і організаційно", — сказав Бастрикін.

Також очільник СК РФ згадав чоловіка, якого вважають причетним до замаху на пропагандиста. Як вже повідомляв Фокус, його затримали правоохоронці 6 травня.

За інформацією ЗМІ, він народився в Україні та під час допиту зізнався у роботі на українську спецслужбу. 29-річний Олександр нібито був штатним агентом кілька років та перебрався у країну-агресорку для виконання завдань. Як стверджували з посиланням на джерела у силових структурах журналісти, "усунення Прилєпіна" нібито було наказом кураторів.

"Він просто виконавець. Але підготовка була потужна, сильна, і вона мала інтеграційний масовий характер", — заявив Бастрикін на форумі.

Голова ворожого Слідчого комітету припустив, що за замах на Прилєпіна можуть бути відповідальні колишні агенти КДБ СРСР. Він погодився з модератором заходу, що в різних країнах могли залишитися фахівці після того, як відомство припинило своє існування.

Звинуватив у цинізмі: Бастрикін прокоментував заяву Буданова

6 травня журналісти поставили начальнику Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирилу Буданову запитання про вбивство Дар'ї Дугіної.

"Я лише скажу, що ми вбивали росіян і вбиватимемо росіян у будь-якій точці земної кулі до повної перемоги України", — сказав розвідник.

Також Буданов прокоментував звинувачення з боку Росії у тероризмі. Він заявив, що дії України спричинені вторгненням російських військ на її території.

"Те, що вони називають "тероризмом", ми називаємо звільненням. І це почалося не тому, що я збожеволів і почав вбивати людей у Москві", — підкреслив посадовець.

Бастрикін згадав слова Буданова про намір "вбивати росіян у будь-якій точці", звинувативши голову ГУР МО в цинізмі. Керівник ворожого СК розкритикував Україну за нібито спроби вбивати пропагандистів поза фронтом. Він переконаний, що мета цих операцій у залякуванні російських журналістів.

Нагадаємо, Захар Прилєпін поділився власною версією подій, що стались 6 травня. Він написав, що керував автомобілем та від вибуху знепритомнів на кілька хвилин.

Нещодавно губернатор Нижньогородської області РФ Гліб Нікітін опублікував відео з постраждалим Прилєпіним з лікарні. Пропагандист привітав росіян з Днем перемоги.