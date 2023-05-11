В РФ обнаружили тайник якобы заготовленных для Прилепина мин и обвинили Буданова в цинизме

Глава СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что российские следователи обнаружили в Подмосковье приготовленные украинскими спецслужбами боеприпасы. По его мнению, покушения на пропагандистов – дело рук бывших сотрудников КГБ.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин уверен, что покушение на писателя-пропагандиста Захара Прилепина организовали украинцы. Об этом известно с записи состоявшейся 11 мая конференции на Петербургском международном юридическом форуме.

"Нашли мы тайник в Московской области, где были боеприпасы — мины. Это действительно спецоперация украинских спецслужб. Хорошо продуманная, подготовленная — и технически, и организационно", — сказал Бастрыкин.

Также глава СК РФ вспомнил мужчину, которого считают причастным к покушению на пропагандиста. Как уже сообщал Фокус, его задержали правоохранители 6 мая.

По информации СМИ, он родился в Украине и во время допроса сознался в работе на украинскую спецслужбу. 29-летний Александр якобы был штатным агентом несколько лет и перебрался в страну-агрессорку для выполнения задач. Как утверждали со ссылкой на источники в силовых структурах журналисты, "устранение Прилепина" якобы являлось приказом кураторов.

"Он просто исполнитель. Но подготовка была мощной, сильной, и она носила интеграционный массовый характер", — заявил Бастрыкин на форуме.

Глава враждебного Следственного комитета предположил, что за покушение на Прилепина могут быть ответственны бывшие агенты КГБ СССР. Он согласился с модератором мероприятия, что в разных странах могли остаться специалисты после того, как ведомство прекратило свое существование.

Обвинил в цинизме: Бастрыкин прокомментировал заявление Буданова

6 мая журналисты задали начальнику Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кириллу Буданову вопрос об убийстве Дарьи Дугиной.

"Я только скажу, что мы убивали россиян и будем убивать россиян в любой точке земного шара до полной победы Украины", — сказал разведчик.

Также Буданов прокомментировал обвинения со стороны России в терроризме. Он заявил, что действия Украины вызваны вторжением российских войск на ее территории.

"То, что они называют "терроризмом", мы называем освобождением. И это началось не потому, что я сошел с ума и начал убивать людей в Москве", — подчеркнул чиновник.

Бастрыкин вспомнил слова Буданова о намерении "убивать россиян в любой точке", обвинив главу ГУР МО в цинизме. Руководитель вражеского СК подверг критике Украину за якобы попытки убивать пропагандистов вне фронта. Он убежден, что цель этих операций заключается в запугивании российских журналистов.

Напомним, Захар Прилепин поделился собственной версией произошедших 6 мая событий. Он написал, что управлял автомобилем и от взрыва потерял сознание на несколько минут.

Недавно губернатор Нижегородской области РФ Глеб Никитин опубликовал видео с пострадавшим Прилепиным из больницы. Пропагандист поздравил россиян с Днем победы.