Слова Зеленського про затримку контрнаступу ЗСУ викликали суперечки серед сторін війни, — NYT

За словами журналістів, у публічному дискурсі в Україні та РФ почали сперечатися про те, чи сказав президент правду, чи спробував натякнути Заходу, що потрібно прискорити постачання озброєнь та боєприпасів.

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Слова президента України Володимира Зеленського про те, що контрнаступ України відкладається, викликали суперечки серед українських громадських та державних діячів, а також російських окупантів. Про це пише видання The New York Times.

Як розповів голова фонду "Повернись живим" Тарас Чмут, Зеленський має рацію.

"Суми, яку ми зібрали за останні місяці, як і раніше, недостатньо для успішного контрнаступу", — сказав він.

За його словами, попри допомогу Заходу української армії, як і раніше, не вистачає всього, від боєприпасів та артилерійських снарядів до бронетехніки та систем ППО.

"Рішення про те, чи йти на ризик, приймається найвищим військовим командуванням", — сказав він.

Однак є й інші думки. Наприклад, Марія Золкіна, керівник відділу досліджень регіональної безпеки та конфліктів київського Фонду "Демократичні ініціативи", сказала, що послання Зеленського, ймовірно, мало подвійну мету.

"Це було частиною політичної заяви, щоб змусити західних партнерів прискорити ці поставки", — сказала вона.

Крім того, Зеленський, на її думку, прагне виправдати очікування Заходу на випадок, якщо контрнаступ ВСУ виявиться не таким успішним, як усі очікують.

"Я б не виключала, що це був інформаційний прийом, оскільки Україна намагається приховати свої приготування", — сказала Золкіна.

Також, як пишуть журналісти, прихильники та безпосередні учасники війни з боку Росії також вважають, що президент України не зовсім чесний.

Приміром, голова ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що наступ ЗСУ йде повним ходом. За його словами, сили ЗСУ атакують "вагнерівців" у Бахмуті, а потім розпочнуть контрнаступ у Запорізькій області й навіть на російський Брянськ.

Крім того, російський воєнний кореспондент Євген Піддубний також сказав, що сил ЗСУ вдалося просунутися на північному і південному флангах Бахмута.

"Вважатимемо, що контрнаступ противника почався", — сказав він.

Нагадаємо, що Зеленський натякнув на те, що контрнаступ доведеться відкласти. Президент України заявив, що країні потрібно більше часу, щоб розпочати довгоочікуваний наступ. Очікувана атака може стати вирішальною у війні, перекроївши лінію фронту, яка протягом кількох місяців залишалася практично незмінною.

"З (тим, що у нас є) ми можемо йти вперед і досягти успіху. Але ми втратили б багато людей. Я думаю, що це неприйнятно. Тож нам потрібно почекати. Нам усе ще потрібно трохи більше часу", — сказав Зеленський.