На 2 кілометри: Міноборони України вперше підтвердило просування ЗСУ під Бахмутом

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що українські бійці за останній тиждень не здали жодної позиції у Бахмуті та успішно здійснили штурмову операцію.

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Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр підтвердила просування вперед підрозділів Сил оборони на Бахмутському напрямку. 12 травня у своєму Telegram вона повідомила, що українські захисники цього тижня не втратили в Бахмуті жодної позиції, а на цьому ж напрямі просунулися вперед на два кілометри.

"Ворогу не вдалося реалізувати свої плани; ворог зазнав великих втрат живої сили; наші захисники просунулися на Бахмутському напрямку вперед на 2 км; жодної позиції в Бахмуті цього тижня ми не втратили", — написала Маляр.

Також заступниця міністра оцінила роботу російських Telegram-каналів, які висвітлювали ситуацію на Бахмутському напрямку і скептично відгукнулася з приводу інформації про нестачу озброєння у ПВК "Вагнер", яку розповсюджує куратор найманців Євген Пригожин. На її думку, супротивник публічно говорить про брак боєприпасів з метою "виправдати реальну ситуацію".

З іншого боку, у росЗМІ з'являється інформація, що під Бахмутом нібито у ЗС РФ все під контролем.

"Аналіз повідомлень показує, що для ворога це місто має надважливе значення. Майже сакральне. Як ворог висвітлює інформацію про бої в Бахмуті? Хвалить себе, розповідає про нібито успіх і вигадує сюжети про наше військове командування", — зазначила Маляр.

Раніше Фокус аналізував дані інтерактивної карти Deep State, які свідчать про поступ українських захисників на Бахмутському напрямку. Судячи з інформації, що відображається, українські захисники за останній тиждень зайняли три позиції ЗС РФ на східному фронті в районі Бахмута і Соледара Донецької області.

Колишній командир бойовиків "ДНР" Ігор Стрєлков (Гіркін) 11 травня зробив невтішний прогноз для російських військ в Україні. За його словами, Сили оборони можуть завдати відволікаючого удару на "старому кордоні", щоб контратакувати на Запорізькому фронті.