В Міноборони Росії розповіли, як ЗС РФ героїчно стримали прорив 40 танків ЗСУ під Соледаром

За повідомленням Міноборони РФ, російська армія нібито зупинила наступ ЗСУ в напрямку Соледара і відбила всі атаки 11 травня.

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У Міністерстві оборони Російської Федерації заявили про наступ ЗСУ в напрямку міста Соледар на Донеччині. У оборонному відомстві повідомили, що всі атаки Сил оборони України російські солдати відбили і з позицій не втікали, повідомляє РИА Новости.

"Українські війська вчора на Соледарському напрямку провели наступальні дії на всій лінії бойового зіткнення (понад 95 км). Підрозділами ЗСУ було здійснено 26 атак, у яких було залучено понад тисячу військовослужбовців, до 40 танків. Усі атаки підрозділів ЗСУ відбито. Проривів оборони російських військ не допущено", — йдеться в повідомленні.

Натомість у звіті американського Інституту вивчення війни за 11 травня інформація про "всі атаки відбиті" не збігається. Там йдеться про те, що ЗС РФ втратили 3 позиції під Бахмутом і Соледаром.

Захоплена позиція окупантів у районі Соледара Фото: deepstatemap.live

Нагадаємо, що в районі села Іванівське під Бахмутом ЗСУ рознесли окупантів з двох підрозділів ЗС РФ і змусили їх втікати. Ворогом втрачено підрозділи 4 ОМСБр і 374 ОСБ ЗС РФ.

Раніше повідомлялося, що через втечу підрозділів ЗС РФ на Бахмутському напрямку обвалилася ділянка фронту завдовжки у 2 км. Через це підрозділи ЗС РФ на окремих ділянках опинилися під загрозою оточення. Ситуація у Бахмуті для ЗСУ покращилася через отримання боєприпасів.