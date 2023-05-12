Голова МАГАТЕ цього місяця представить Радбезу ООН договір щодо ЗАЕС, – ЗМІ

Рафаель Гроссі викладе так звані "принципи" захисту ЗАЕС, які повинні підтримати, як Україна, так й Росія, що дозволить знизити ризики серйозної аварії на станції.

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Керівник МАГАТЕ Рафаель Гроссі має намір представити угоду щодо захисту Запорізької АЕС цього місяця. Подробиці повідомило 12 травня Reuters.

У повідомленні йдеться, що голова Міжнародного агентства з атомної енергії веде кілька місяців планує домогтися затвердження норм угоди, щоб знизити ризик катастрофічної ядерної аварії внаслідок воєнних дій. Російські війська вже понад пів року контролюють стратегічний український об'єкт.

"Це виглядає великонадійно", — сказав один дипломат про досягнення угоди.

За інформацією журналістів, Україна раніше виступала проти цього плану, але зараз змінила думку. Позиція Росії у цьому питанні менш зрозуміла.

"Точної дати ще не визначено", — пояснив дипломат наміри Гроссі представити угоду.

Співрозмовник видання зазначив, що голова МАГАТЕ підтримує зв'язок зі Швейцарією стосовно дати оголошення. Європейська держава щомісяця головує в Раді Безпеки.

На умовах анонімності дипломати сказали, що Гроссі викладе так звані "принципи" захисту ЗАЕС, які на той час повинні підтримати, як Україна, так й Росія. Деякі з них уже давно відомі, наприклад, заборона на ведення вогню по станції або з її території.

Гроссі неодноразово попереджав щодо ризиків серйозної аварії на станції та необхідність термінових дій для її захисту. Відповідаючи на прохання про коментар, представник МАГАТЕ сказав, що він "продовжує інтенсивні переговори з усіма залученими сторонами щодо забезпечення захисту Запорізької атомної електростанції". З часом його план змінювався, оскільки частини протистояли то одній, то іншій стороні. Спочатку це мала бути "захисна зона" у визначеному радіусі навколо об'єкту, але від цієї ідеї давно відмовилися.

Ситуація на ЗАЕС напередодні наступу ЗСУ

Запорізька АЕС майже рік окупована російськими військами. Фізично ЗАЕС обслуговує український персонал в окупації, але керує нею "Росатом". Загарбники бояться наступу українських військ, тому вирішили вивезти з окупованого Енергодара Запорізької області приблизно 3 000 працівників.

Нагадаємо, 12 травня у "Енергоатомі" заявили, що непокояться через роботу станції у той період, коли окупанти вийдуть з міста. В Україні вирішили створити резерв персоналу, який підтримують у готовності виїхати на ЗАЕС за першим викликом.