Глава МАГАТЭ в этом месяце представит Совбезу ООН договор о ЗАЭС, – СМИ

Рафаэль Гросси выложит так называемые "принципы" защиты ЗАЭС, которые должны поддержать, как Украина, так и Россия, что позволит снизить риски серьезной аварии на станции.

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Руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси намерен представить соглашение по защите Запорожской АЭС в этом месяце. Подробности сообщило 12 мая Reuters.

В сообщении говорится, что глава Международного агентства по атомной энергии ведет несколько месяцев планирует добиться утверждения норм соглашения, чтобы снизить риск катастрофической ядерной аварии в результате военных действий. Российские войска уже более полугода контролируют стратегический украинский объект.

"Это выглядит многообещающе", — сказал один дипломат о достижении соглашения.

По информации журналистов, Украина ранее выступала против этого плана, но сейчас изменила мнение. Позиция России в этом вопросе менее ясна.

"Точная дата еще не определена", — объяснил дипломат намерения Гросси представить соглашение.

Собеседник издания отметил, что глава МАГАТЭ поддерживает связь со Швейцарией относительно даты объявления. Европейское государство ежемесячно председательствует в Совете Безопасности.

На условиях анонимности дипломаты сказали, что Гросси изложит так называемые "принципы" защиты ЗАЭС, которые к тому времени должны поддержать как Украина, так и Россия. Некоторые из них уже давно известны, например запрет на ведение огня по станции или с ее территории.

Гросси неоднократно предупреждал о рисках серьезной аварии на станции и необходимости срочных действий по ее защите. Отвечая на просьбу о комментарии, представитель МАГАТЭ сказал, что "продолжает интенсивные переговоры по обеспечению защиты Запорожской атомной электростанции со всеми сторонами". С течением времени его план изменялся, поскольку части противостояли то одной, то другой стороне. Сначала это должна была быть "защитная зона" в определенном радиусе вокруг объекта, но от этой идеи давно отказались.

Ситуация на ЗАЭС накануне наступления ВСУ

Запорожская АЭС почти год оккупирована русскими войсками. Физически ЗАЭС обслуживает украинский персонал в оккупации, но руководит ею "Росатом". Захватчики боятся наступления украинских воен, поэтому решили вывезти из оккупированного Энергодара Запорожской области около 3000 работников.

Напомним, 12 мая в "Энергоатоме" заявили, что опасаются из-за работы станции в тот период, когда оккупанты выйдут из города. В Украине решили создать резерв персонала, поддерживаемого в готовности выехать на ЗАЭС по первому вызову.