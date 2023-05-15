"Повинні підтримати 142 країни": генерал оцінив проєкт Конгресу США про перемогу України

Американський план, на думку ексочільника Служби зовнішньої розвідки Миколи Маломужа, спрямований показати Китаю, що головний союзник нашої держави не відмовиться від свого бачення ситуації. Це фактично крок на підтримку мирного плану, сформульованого владою України.

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Проєкт резолюції Конгресу США, присвячений перемозі України у війні з Росією, є дуже схожим на мирний план, представлений нашою державою. Ініціативу повинні підтримати 142 країни ООН. Про це повідомив в інтерв'ю Obozrevatel генерал армії Микола Маломуж.

З його слів, цей план має бути проголосований та отримати підтримку на Генасамблеї ООН. Він може стати обов'язковим для виконання всіма країнами-членами міжнародної організації.

"А це 142 країни", – розповів Маломуж.

Генерал пояснив, що представники Республіканської та Демократичної партій США вже неодноразово позицію стосовно того, якою має бути перемога України у війні з Росією. Американський план, на думку Маломужа, спрямований показати Китаю, що головний союзник нашої держави не відмовиться від свого бачення ситуації. Генерал вважає, що це фактично крок на підтримку мирного плану, сформульованого владою нашої держави.

"Це сигнал не лише усім союзникам нашої країни, а й іншим, зокрема, Китаю та Індії", – повідомив він.

Генерал висловив переконання у тому, що своєрідна модель перемоги України має функціонувати. Рішучіші сигнали щодо мирного плану, як вважає Маломуж, повинні прозвучати від адміністрації США та особисто від президента Байдена.

Проєкт резолюції Конгресу США про перемогу України у війні з Росією

У Конгресі США 25 квітня зареєстрували проєкт резолюції, присвячений перемозі України. У документі зафіксували одностайну підтримку відновлення кордонів України станом на 1991 рік, виплату Росією репарацій нашій країні та допомогу у повоєнному відновленні, а також покарання та притягнення до відповідальності лідерів країни-агресора Росії.

Нагадаємо, Європарламент 16 лютого закликав країни-члени ЄС розпочати постачання Повітряним силам України сучасних винищувачів. Депутати зробили висновок, що у 2023 році повинні розпочатися перемовини про вступ України до ЄС.