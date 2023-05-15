Польській партнер "Укроборонпрому" планує збільшити виробництво боєприпасів у 5 разів

За словами керівника держконцерну PGZ Себастьяна Хвалєка, вони хочуть не тільки наростити виробництво, але й зробити його максимально технологічним.

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Державний концерн Polska Grupa Zbrojeniowa планує збільшити виробництво боєприпасів в пʼять разів. Про це заявив керівник концерну Себастьян Хвалєк в інтервʼю для РАР.

Наразі підприємство здатно виготовляти 30-40 тисяч боєприпасів, однак враховуючи рішення ЄС передати Україні близько 1 млн снарядів планується суттєво збільшити обʼєми. Хвалєк назвав PGZ одним з основних гравців на європейському ринку боєприпасів. Комісар ЄС Тьєррі Бретонн був на виробничих потужностях підприємства й дуже позитивно їх оцінив.

"Також є нові кошти для інвестицій. Ми налаштовані і готові значно збільшити виробничі потужності Сьогодні ми здатні вироблять 30-40 тисяч боєприпасів на рік. З інвестиціями у виробництво ми хочемо збільшити їх до понад 200 тисяч на рік", — підкреслив Хвалєк.

Він також додав, що держконцерн хоче створити замкнутий цикл виробництва боєприпасів, бо зараз нітроцелюлоза та деякі види порохів імпортуються. Через ситуацію у світі Польща хоче не тільки наростити виробництво, але й мінімізувати викиди у навколишнє середовище.

"Здавалося б, у такій геополітичній ситуації це не так важливо, як саме виробництво боєприпасів, але ми використаємо момент, щоб зробити технологічний стрибок", — уточнив Хвалєк.

Нагадаємо, 11 травня в ЄС заявили, що вже передали Україні понад тисячу ракет, до кінця руку відправлять 1 млн боєприпасів.

6 квітня "Укроборонпром" розкрив деталі угоди з виробництва танкових боєприпасів разом з Польщею. Українська сторона надасть технології та фахівців, а польська — територію та виробничі потужності.