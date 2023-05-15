Польский партнер "Укроборонпрома" планирует увеличить производство боеприпасов в пять раз

По словам руководителя госконцерна PGZ Себастьяна Хвалека, они хотят не только нарастить производство, но и сделать его максимально технологичным.

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Государственный концерн Polska Grupa Zbrojeniowa планирует увеличить производство боеприпасов в пять раз. Об этом заявил руководитель концерна Себастьян Хвалек в интервью для РАР.

В настоящее время предприятие способно производить 30-40 тысяч боеприпасов, однако, учитывая решение ЕС передать Украине около 1 млн снарядов, планируется существенно увеличить объемы. Хвалек назвал PGZ одним из основных игроков на европейском рынке боеприпасов. Комиссар ЕС Тьерри Бретонн находился на производственных мощностях предприятия и очень положительно их оценил.

"Также есть новые средства для инвестиций. Мы настроены и готовы значительно увеличить производственные мощности. Сегодня мы способны производить 30-40 тысяч боеприпасов в год. С инвестициями в производство мы хотим увеличить их до более 200 тысяч в год", — подчеркнул Хвалек.

Он также добавил, что госконцерн хочет создать замкнутый цикл производства боеприпасов, потому что сейчас нитроцеллюлоза и некоторые виды пороха импортируются. Из-за ситуации в мире Польша хочет не только нарастить производство, но и минимизировать выбросы в окружающую среду.

"Казалось бы, в такой геополитической ситуации это не столь важно, как само производство боеприпасов, но мы используем момент, чтобы совершить технологический скачок", — уточнил Хвалек.

Напомним, 11 мая в ЕС заявили, что уже передали Украине более тысячи ракет, до конца руку отправят 1 млн боеприпасов.

6 апреля "Укроборонпром" раскрыл детали соглашения по производству танковых боеприпасов вместе с Польшей. Украинская сторона предоставит технологии и специалистов, а польская – территорию и производственные мощности.