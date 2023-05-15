Нечесний посередник: Китаю все одно, яка сторона здобуде перемогу в Україні, — CNBC

Американські політологи вважають, що Пекін має свої корисливі інтереси і вступає в дипломатичну авантюру, щоб завоювати більше геополітичних очок на противагу США.

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Китай неодноразово говорив про свою нейтральну позицію щодо війни в Україні та прагнув позиціювати себе як мирний посередник. Однак насправді Пекіну не так важливо, хто переможе в цьому конфлікті і в якій формі буде укладена мирна угода, тому назвати Китай "чесним посередником" важко. Такого висновку дійшли політичні аналітики американського каналу CNBC.

У публікації зазначено, що від початку повномасштабного вторгнення в Україну Китай залишався "досить близько" до РФ, відмовляючись засуджувати військову агресію, оскільки Пекін ідеологічно близький Москві в питанні "багатополярного світу".

Пізніше китайська сторона запропонувала свій план мирного врегулювання ситуації в Україні, оскільки все ж таки прагне до того, щоб російсько-українська війна швидше закінчилася. Однак незважаючи на те, що Пекін намагається позиціювати себе як чесний миротворець, який може покласти край одному з найкривавіших конфліктів у Європі за останні десятиліття, така позиція є сумнівною.

"Є питання щодо передбачуваного нейтралітету Китаю, його дипломатичних навичок і, в результаті, його кінцевої мети як посередник", — зазначають аналітики телеканалу.

На їхню думку, Китаю все одно хто здобуде перемогу в Україні — для Пекіна важливіше те, що в очах міжнародної спільноти він може виглядати партнером, який посадив Росію та Україну за стіл переговорів та сприяв припиненню війни.

"Китай більше зосереджений на завоюванні світу, ніж на тому, хто виграє війну між Росією та Україною. Пекін також хотів би, щоб його вважали життєво важливим для відновлення України та ключовим гравцем у ширшому відновленні Європи після конфлікту", — сказав CNBC експерт з Китаю з Інституту Брукінгса Райан Хасс.

Професорка політології з нью-йоркського Державного університету Олбані Ченг Чен переконана, що спроба Пекіна організувати переговори між воюючими сторонами не позбавлена корисливих інтересів. КНР вступає в цю дипломатичну авантюру не з альтруїстичних міркувань, і оскільки він позиціонує себе наддержавою, керівництво країни має всі стимули продемонструвати свою дипломатичну силу як глобального посередника.

"Крім того, Китай може ще більше залучити Росію на свій бік, якщо йому вдасться укласти угоду, яка врятує обличчя Росії", — додала вона.

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Існує ще одна причина того, що Китай шукає геополітичну вигоду у цій ситуації. Річ у тім, що у разі успіху в організації російсько-українських переговорів в особі країн Південної Америки, Африки та Азії та Океанії Китай може завоювати додатковий авторитет.

"Щоб заручитися підтримкою цих країн, Китай хоче зміцнити свій імідж миротворця на противагу підходу США, які "підливають олії у вогонь", — підсумувала Чен.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, Пекін може відіграти важливу роль у стримуванні агресивних намірів РФ. Більше того, українська сторона в цьому зацікавлена, проте жоден мирний план, переконаний глава МЗС, не повинен припускати територіальних поступок з боку України.