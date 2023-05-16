В ISW розповіли, чому Кремль досі не ліквідував Пригожина

Як вважають американські аналітики, якби Володимир Путін прийняв рішення назавжди позбутися власника ПВК — це порушило б російські позиції на фронті, зокрема в Бахмуті.

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Власнику ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину не варто переживати за усунення у будь-якому вигляді, поки його бійці продовжують перебувати на передовій. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) від 15 травня.

Спроби чоловіка співпрацювати з українськими спецслужбами, про що раніше написало видання WP, можуть бути однією з частин його ворожнечі з російським міністерством оборони, проте вони не свідчать про погані стосунки з президентом Володимиром Путіним.

Американські аналітики зазначили, що з перших днів березня боротьба між Євгеном Пригожиним та Сергієм Шойгу за гарне ставлення глави Кремля до себе лише посилилася, але власник ПВК "Вагнер" міг стурбувати Путіна своїми військово-політичними амбіціями. Тобто, якщо зв'язок із ГУР МО буде доведено, то це спонукає у майбутньому Кремль усунути його.

"Контакти Пригожина з українською розвідкою, ймовірно, були частиною зусиль, спрямованих на те, щоб завоювати прихильність Путіна завдяки швидкій перемозі "Вагнера" в Бахмуті та завдати шкоди російським регулярним військам на тлі закулісного протистояння з ними", — йдеться у повідомленні.

Крім того, нещодавно Євген Пригожин не став коментувати свої заяви від 9 травня, в яких побічно був висміяний російський президент. Це говорить про те, що він може усвідомлювати свою залежність від Кремля і не має наміру протистояти.

Звинувачення у зв'язках із ГУР не змусять Кремль найближчим часом зайнятися питанням усунення Пригожина, проте все це може вплинути на зусилля щодо його дискредитації.

Окремо аналітики нагадали, що чиновники погрожували власнику ПВК "Вагнер" державною зрадою, якщо шантаж Міноборони не припиниться, а війська буде виведено з Бахмута.

"Усунення Пригожина порушило б російські позиції в Бахмуті. Це ризик, на який навряд чи піде Путін. Кремль також не може легко публічно усунути та замінити Пригожина як фактичного керівника "Вагнера", оскільки "Вагнер" є незалежною кампанією, а Пригожин не займає жодної офіційної посади у російському уряді. Усунення Пригожина від контролю над "Вагнером", за іронією долі, потребувало б встановлення прямого контролю Кремля над найманцями, тоді як Путін докладає всіх зусиль, щоб зберегти формальну дистанцію від них", — підсумували в ISW.

Нагадаємо, 16 травня повідомлялося, що Євген Пригожин висловився про "злив позицій" РФ розвідки України. Він закликав журналістів The Washington Post надати йому "імена, паролі та явки" тих осіб, які нібито запропонували ставити питання про його співпрацю з ГУР.