В ISW рассказали, почему Кремль до сих пор не ликвидировал Пригожина

Как считают американские аналитики, если бы Владимир Путин принял решение навсегда избавиться от владельца ЧВК — это бы нарушило российские позиции на фронте, в частности в Бахмуте.

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Владельцу ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину не стоит переживать за устранение в любом виде, пока его бойцы продолжают находиться на передовой. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) от 15 мая.

Попытки мужчины сотрудничать с украинскими спецслужбами, о чем ранее написало издание WP, могут быть одной из частей его вражды с российским министерством обороны, однако они явно не свидетельствуют о плохих отношениях с президентом Владимиром Путиным.

Американские аналитики отметили, что с первых дней марта борьба между Евгением Пригожиным и Сергеем Шойгу за хорошее отношение главы Кремля к себе только усилилось, но владелец ЧВК "Вагнер" мог обеспокоить Путина своими военно-политическими амбициями. То есть, если связь с ГУР МО будет доказана, то это побудит в будущем Кремль устранить его.

"Контакты Пригожина с украинской разведкой, вероятно, были частью усилий, направленных на то, чтобы завоевать расположение Путина благодаря быстрой победе "Вагнера" в Бахмуте и нанести ущерб российским регулярным войскам на фоне закулисного противостояния с ними", — говорится в сообщении.

Кроме того, не так давно Евгений Пригожин не стал комментировать свои заявления от 9 мая, в которых косвенно был высмеян российских президент. Это говорит о том, что он может осознавать свою зависимость от Кремля и противостоять не намерен.

Обвинения в связях с ГУР не заставят Кремль в ближайшее время заняться вопросом устранения Пригожина, однако все это может повлиять на усилия по его дискредитации.

Отдельно аналитики напомнили, что чиновники угрожали владельцу ЧВК "Вагнер" государственной изменой, если шантаж Минобороны не прекратится, а войска будут выведены из Бахмута.

"Устранение Пригожина нарушило бы российские позиции в Бахмуте. Это риск, на который вряд ли пойдет Путин. Кремль также не может легко публично устранить и заменить Пригожина как фактического руководителя "Вагнера", поскольку "Вагнер" является независимой кампанией, а Пригожин не занимает никакой официальной должности в российском правительстве. Устранение Пригожина от контроля над "Вагнером", по иронии судьбы, потребовало бы установления прямого контроля Кремля над наемниками, тогда как Путин прилагает все усилия, чтобы сохранить формальную дистанцию от них", – подытожили в ISW.

Напомним, 16 мая сообщалось, что Евгений Пригожин высказался о "сливе позиций" РФ разведке Украины. Он призвал журналистов The Washington Post предоставить ему "имена, пароли и явки" тех лиц, которые якобы предложили задавать вопросы о его сотрудничестве с ГУР.