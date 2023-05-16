Росіяни у Запорізькій областi погрожують відбирати автомобілі з українськими номерами, — соцмережі

Окупанти ускладнюють умови життя для цивільних та наполегливо переконують власників транспортних засобів змінювати всі документи на російські.

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Російські окупанти, які розташувалися у Запорізькій області, знову не дають спокійного життя місцевим жителям. Цього разу хочуть позбавити їх автомобілів із українськими номерами. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Загарбники посилили контроль за автомобілями, які продовжують їздити на окупованих територіях з українськими номерами. Ці транспортні засоби перевіряють більш старанно, намагаючись виявити партизанів.

"На ТОТ (тимчасово окуповані території, — ред.) Запорізької області посилилися перевірки авто на українських номерах. Окупанти затримують такі авто на блокпостах і наполегливо "переконують" власників зареєструвати автомобіль у російських органах влади", — йдеться у повідомленні.

Якщо місцеві жителі найближчим часом не підуть на такий крок, то місцева "влада" погрожує в майбутньому конфіскувати транспортні засоби на українських номерах.

До речі, за інформацією Генштабу ЗСУ, російські окупанти також пропонують колаборантам письмово відмовитися від українського громадянства і одразу ж ухвалити російське. Тим, хто відмовиться йти на такий крок, погрожують звільненням з робочих місць з подальшим переслідуванням.

"Віднедавна на тимчасово захопленій території Запорізької області особам, які погодились співпрацювати з російськими окупантами, запропоновано зафіксувати у письмовому вигляді відмову від громадянства України та прийняти російське", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 15 травня повідомлялося, що голова окупаційної адміністрації Херсонської області Володимир Сальдо наказав силовикам старанніше шукати партизанів у населених пунктах.

5 травня мелітопольський міський голова Іван Федоров розповів, що росіяни палять документи та вивозять вкрадене майно з окупованих територій України. "Паспортний стіл" РФ у місті, за його словами, більше не працює.