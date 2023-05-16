Американський літак-фортеця AC-130J може отримати надпотужний радар AESA (фото)

Якщо інтеграція радара пройде успішно, то екіпаж зможе відстежувати й знищувати цілі за будь-якої погоди й без побоювань, що AESA можуть заглушити ворожі сили.

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Військово-повітряні сили США планують встановити радар із активною системою електронного сканування AESA на літак AC-130J Ghostrider. Про це повідомляє The War Zone.

На літак із величезним набором зброї планують встановити потужний радар AESA, що дозволить екіпажу отримати інструмент для виявлення, відстеження та ураження цілей в особливо погану погоду йна великих відстанях. Окрім цього, радар міг би збирати більше розвідувальних даних, а також забезпечувати кращу обізнаність про ситуацію навколо.

Фото: U.S. Air Force

Нині у ВПС США планують зробити технічну демонстрацію на літаку АС-130. Тестування має допомогти зрозуміти, які нові можливості дасть AESA на літаку. Роботи проводитимуться в межах програми CRADA, яка означає співпрацю армії США з приватною компанією чи науково-дослідною установою щодо певного проєкту, але без традиційного укладання контракту.

У виданні зазначають, що у 2015 році вже були спроби інтегрувати радар AN/ANQ-236 під крило. Однак тоді встановлення радара визнали непридатним. Хоча сам радар мав би створювати радіолокаційні карти, виявляти підземні обʼєкти чи навіть відстежувати рух транспорту.

Приклад мапи, яку створює радар AN/ZPY-5 VADER на топографічній карті

Якщо новий радар успішно інтегрують, то AC-130J отримає значні переваги. Він зможе швидше помітити ціль, а також робити це з більшою точністю. Окрім цього, AESA має підвищену стійкість до радіочастотних перешкод. І одна з найголовніших особливостей, яка відрізняє радар від електрооптичної та інфрачервоної камери, є всепогодність. Ба більше, ворогу не допоможуть навіть димові завіси, які мають "осліплювати" оптичні й інфрачервоні датчики.

Нагадаємо, 7 березня США вперше відправили в Південну Корею "універсального солдата" — літак AC-130J, який має різне озброєння.

8 жовтня 2021 року ВПС США випробували на літаку AC-130J лазерну установку для ударів по наземних цілях.