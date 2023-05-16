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Воєнний фокус

Американський літак-фортеця AC-130J може отримати надпотужний радар AESA (фото)

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Фото: U.S. Air Force | AC-130J має гармати, ракети й бомби

Якщо інтеграція радара пройде успішно, то екіпаж зможе відстежувати й знищувати цілі за будь-якої погоди й без побоювань, що AESA можуть заглушити ворожі сили.

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Військово-повітряні сили США планують встановити радар із активною системою електронного сканування AESA на літак AC-130J Ghostrider. Про це повідомляє The War Zone.

На літак із величезним набором зброї планують встановити потужний радар AESA, що дозволить екіпажу отримати інструмент для виявлення, відстеження та ураження цілей в особливо погану погоду йна великих відстанях. Окрім цього, радар міг би збирати більше розвідувальних даних, а також забезпечувати кращу обізнаність про ситуацію навколо.

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Фото: U.S. Air Force

Нині у ВПС США планують зробити технічну демонстрацію на літаку АС-130. Тестування має допомогти зрозуміти, які нові можливості дасть AESA на літаку. Роботи проводитимуться в межах програми CRADA, яка означає співпрацю армії США з приватною компанією чи науково-дослідною установою щодо певного проєкту, але без традиційного укладання контракту.

У виданні зазначають, що у 2015 році вже були спроби інтегрувати радар AN/ANQ-236 під крило. Однак тоді встановлення радара визнали непридатним. Хоча сам радар мав би створювати радіолокаційні карти, виявляти підземні обʼєкти чи навіть відстежувати рух транспорту.

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Приклад мапи, яку створює радар AN/ZPY-5 VADER на топографічній карті

Якщо новий радар успішно інтегрують, то AC-130J отримає значні переваги. Він зможе швидше помітити ціль, а також робити це з більшою точністю. Окрім цього, AESA має підвищену стійкість до радіочастотних перешкод. І одна з найголовніших особливостей, яка відрізняє радар від електрооптичної та інфрачервоної камери, є всепогодність. Ба більше, ворогу не допоможуть навіть димові завіси, які мають "осліплювати" оптичні й інфрачервоні датчики.

Нагадаємо, 7 березня США вперше відправили в Південну Корею "універсального солдата" — літак AC-130J, який має різне озброєння.

8 жовтня 2021 року ВПС США випробували на літаку AC-130J лазерну установку для ударів по наземних цілях.