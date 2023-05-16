Купа надважких завдань: чому підготовка до наступу займає так багато часу, — ексгенерал США

Окрім того, що бійців треба навчити й озброїти, все це військо потрібно скоординувати й забезпечити логістикою. За словами Марка Гертлінга, таких викликів перед ЗСУ ще не було.

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Після місяців кровопролитних боїв на Бахмутському напрямку Україна готується до наступу. Генерал-лейтенант у відставці Марк Гертлінг командував 1-ю бронетанковою дивізією під час нападу на Ірак, а пізніше командував армією США в Європі. У колонці The Washington Post генерал розповів, у чому складність підготовки операції.

Неможливо сказати, коли розпочнеться український наступ. Ті, хто розмірковує, де й коли почнеться операція, має розуміти, що це надскладний виклик для ЗСУ.

У головнокомандувача Валерія Залужного є дві головні переваги: час і місце атаки. Коли підготовлені бійці підуть в бій, зупинити їх буде вже неможливо. Гертлінг не виключає, що, можливо, через це свого часу генерал Ейзенхауер у ніч перед висадкою в Нормандії повернувся до свого котеджу. Там він залишив записку про повну відповідальність за провал операції, якби так сталося.

Останні кілька місяців українським командирам треба розвʼязувати надскладні завдання:

вивчення даних розвідки;

дослідження ліній звʼязку окупантів;

удари по ворожих штабах і складах;

координація руху опору на окупованих територіях.

Організація — найбільший виклик

Але найважливішим є координація із союзниками, які тренують бійців у своїх країнах. Треба було синхронізувати відправку мобілізованих за кордон, а потім їхнє повернення в Україну на підготовлені плацдарми. Генерал Гертлінг зазначає, що це завдання є надважким навіть для найкращих командирів.

Після розв'язання цих питань з'являється ще одне RSOI — Reception, Staging, Forward Movement та Integration (приймання, розміщення, перекидання та інтеграція). Як зазначає Гертлінг, це означає скоординовану та синхронізовану роботу всієї команди.

"Це схоже на перетворення купи різних шматочків головоломки на боєздатні одиниці, а потім переміщення їх по всьому полю бою", — казали свого часу наставники американського генерала.

Ба більше, РФ мала час на укріплення, вони займають панівні висоти за лінією фронту. Наступальні операції вимагають більше сил, більшої спритності маневру, довших і надійніших ліній постачання. Українська армія має знову зробити те, чого ще ніколи не робила, — провести масштабну операцію.

У підсумку генерал Гертлінг заявив, що він вірить у перемогу України та здатність Залужного розвʼязати необхідні задачі.

Нагадаємо, 16 травня в бригаді "Лють" показали підготовку до наступу мотивованих бійців.

14 травня міністр оборони Великобританії Бен Воллес не виключив, що Путін може застосувати хімічну зброю в разі успіхів ЗСУ в наступі.