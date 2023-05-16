Повітряний спецназ: ПКС РФ планують створити елітну ударну авіагрупу "Шторм"

Українські експерти зазначили, що росіянам буде непросто набрати до елітного підрозділу досвідчених льотчиків. Крім того, про ефективність авіації РФ говорять нещодавні події в Брянській області.

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Повітряно-космічні сили РФ планують створити спеціальний елітний підрозділ ударної авіації "Шторм" для вирішення особливо важливих бойових завдань. Угруповання за розміром відповідатиме авіаполку — від 60 до 63 літаків Су-34, Су-24 й ударних вертольотів. Про це повідомило російське видання "Взгляд".

"Новий полк буде змішаним за складом. Обговорюються варіанти, що він може складатися з трьох ескадрилій — однієї ескадрильї винищувачів-бомбардувальників Су-34, однієї — фронтових бомбардувальників Су-24, і ще однієї — ударних вертольотів. Уже підібрали й назву групи — "Шторм", — розповів співрозмовник видання.

Що стосується особового складу підрозділу, то для служби набирають "найкращих із найкращих" льотчиків-добровольців, водночас потрапити до числа обраних можуть не лише льотчики запасу, а й ті, хто зараз бере участь у бойових діях в Україні, зазначив співрозмовник. Крім того, підрозділ обслуговуватимуть найкращі технічні фахівці.

Російський бомбардувальник Су-24

Російський винищувач-бомбардувальник Су-34

Коментуючи ініціативу, генерал-майор Володимир Попов заявив, що актуальність ідеї створення елітного підрозділу полягає в тому, що кількість бойових завдань на території України неухильно зростає. І хоча військово-промисловий комплекс РФ нарощує виробництво, підготувати необхідну кількість льотчиків за короткий термін неможливо. Тому й було ухвалено рішення залучити добровольців з-поміж тих льотчиків, які пішли в запас у 90-ті або пізніше.

Думка українських експертів

Військові експерти Defence Express пишуть, що, швидше за все, "Шторм" перебуватиме безпосередньо під управлінням Генштабу та Міноборони РФ, і це означає, що Кремль покладає великі надії на елітний підрозділ.

Щодо бойової техніки підрозділ не матиме жодних проблем, але набрати досвідчених пілотів буде не так просто, тому генерал Попов і заговорив про актуальність набору з-поміж льотчиків-ветеранів.

Водночас про ефективність роботи авіагруп ПКС РФ можна судити з недавніх подій у Брянській області. Експерти звернули увагу на те, що повітряні сили РФ за день втратили два бойові літаки та два вертольоти із засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ), які навіть не підлетіли до українського кордону, водночас вважалося, що така група практично невразлива.

Нагадаємо, 15 травня спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що в Росії падіння бойових літаків і гелікоптерів у Брянській області назвали "чорним днем російської авіації". За його словами, в інформаційному середовищі почалася істерика, а пропагандисти розмірковують, хто винен у катастрофі військової техніки.