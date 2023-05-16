"Черговий абсурд": армія РФ 9 разів обстріляла зруйнований міст біля Херсона, — ОВА

В обласній адміністрації уточнили, що внаслідок нічної та ранкової атак також було зруйновано два житлові будинки в регіоні, проте постраждалих серед цивільних немає.

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Усю ніч та ранок з 15 на 16 травня російські окупанти обстрілювали територію Херсонської області. Ворог атакував навіть зруйновані об'єкти інфраструктури. Про це повідомляє офіційна пресслужба Херсонської ОВА.

"Два "прильоти" керованих авіабомб до Кізомису Білозерської громади. Один зі снарядів пошкодив майно, інший – потрапив до берегової лінії", — зазначено в інформації пресслужби.

В ОВА вказали, що в результаті атак на область також було зруйновано два житлові будинки в Токарівці Даріївської територіальної громади. Проте, на щастя, ніхто з мешканців не постраждав.

"І черговий абсурд від окупантів. Вони дев'ять разів обстріляли вже зруйнований міст у Даріївській громаді. З якою метою навіть складно припустити", — зазначили представники Херсонської ОВА.

Нагадаємо, 11 травня, за словами заступника мера Херсона Галини Лугової, стало відомо, що за перший тиждень травня через російські обстріли загинуло 27 людей, 40 отримали поранення.

Також нагадаємо, 3 травня, російські окупанти здійснили черговий ракетний удар по території Херсонської області. Зокрема обстріляли магазин "АТБ" і дитячий садок. Через хаотичні обстріли мирного населення та потрапляння по об'єктах цивільної інфраструктури в Херсоні загинули 12 людей. Ще 22 особи отримали травми різного ступеня важкості.