"Очередной абсурд": армия РФ 9 раз обстреляла разрушенный мост возле Херсона, — ОВА

В областной администрации уточнили, что в результате ночной и утренней атак также были разрушены два жилых дома в регионе, однако пострадавших среди гражданских нет.

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Всю ночь и утро с 15 на 16 мая российские оккупанты обстреливали территорию Херсонской области, атаковав даже разрушенные объекты инфраструктуры. Об этом сообщает официальная пресс-служба Херсонской ОВА.

"Два "прилета" управляемых авиабомб в Кизомыс Белозерской общины. Один из снарядов повредил имущество, другой – попал в береговую линию", — указано в информации пресс-службы.

В ОВА указали, что в результате атак на область также были разрушены два жилых дома в Токаревка Дарьевской территориальной общины. Однако, к счастью, никто из жителей не пострадал.

"И очередной абсурд от оккупантов. Они девять раз обстреляли уже разрушенный мост в Дарьевской общине. С какой целью – даже сложно предположить", — указали представители Херсонской ОВА.

Напомним, 11 мая, по словам заместителя мэра Херсона Галины Луговой, стало известно, что за первую неделю мая из-за российский обстрелов погибло 27 человек, 40 получили ранения.

Также напомним, 3 мая, российские оккупанты осуществили очередной ракетный удар по территории Херсонской области. В частности обстрелу подверглись магазин "АТБ" и детский садик. Из-за хаотических обстрелов мирного населения и попадания по объектам гражданской инфраструктуры в Херсоне погибли 12 человек. Еще 22 человека получили травмы разной степени тяжести.