Бої за Маріуполь: одного з командирів морпіхів звинуватили у держзраді (фото, відео)
За інформацією ДБР, підозрюваний може бути причетним до того, що 277 військових потрапили в полон до окупантів. Журналісти припускають, що підозрюваним є Костянтин Безсмертний.
Один із керівників 501-ї бригади морпіхів отримав підозру у державній зраді. Через його дії в полоні опинилося щонайменше 277 військових. Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.
За інформацією відомства, починаючи з лютого 2022 року українські військові обороняли Маріуполь на Донбаci й у квітні того року російські пропагандисти почали розповсюджувати інформацію про те, що бійці 501 батальйону нібито добровільно здалися в полон, коли місто було оточене окупантами.
Як виявилось, начальник речової служби тилу 501-го батальйону перейшов на бік ворога, про що повідомило слідство.
"Він вступив у змову з росіянами і фактично умовив командира здатися. Користуючись важкою ситуацією, в якій опинилися сили оборони в Маріуполі, зрадник спонукав командира припинити оборонні дії, здати зброю та особовий склад", — йдеться у повідомленні.
Зрештою 277 військових отримали наказ про передислокацію, але насправді командир їх просто відправив на окуповану частину Донбасу. Українських захисників ввели в оману і вони нічого не підозрювали.
Після з'ясування обставин у ДБР закрили провадження щодо 277 солдатів, яких підозрювали в дезертирстві й це дозволить найближчим часом відновити виплати родичам.
"Також слідством встановлено, що начальник речової служби тилу 501 ОБМП продовжив свою зрадницьку діяльність і після його диверсії в Маріуполі. Переїхавши до рідного Бердянська, Запорізької області він знову почав агітувати українських військових переходити на бік ворога і за винагороду надавати йому відомості про розміщення сил і засобів оборони України", — йдеться у повідомленні.
Один із командирів перейшов на бік супротивника: що відомо
У квітні 2023 року було опубліковано розслідування, яке проводилося Медійною ініціативою з прав людини. Журналісти зазначили, що посада начальника речової служби належала Костянтину Безсмертному. Він також виконував обов'язки заступника командира батальйону з логістики.
Військові, яких опитали журналісти, стверджують, що він мав знайомих із того боку барикад, з якими i співпрацював і тому Костянтин Безсмертний міг умовити командира Миколу Бірюкова припинити оборонні дії, здати зброю та особовий склад.
"Думаю, на Бірюкова міг вплинути Безсмертний, він був справжнім ініціатором. Вони сказали людям, що буде щось на зразок коридору, треба залишити зброю, залишити бронежилети та шоломи", — розповідав один із військових.
Тепер йому загрожує довічне ув'язнення.
Нагадаємо, 19 квітня стало відомо про розслідування працівниками ДБР жорстокого побиття пораненого солдата офіцером. Сестра постраждалого розповіла, що агресію у старшого лейтенанта викликало те, що військовий зайшов помитися не в ту кабіну.