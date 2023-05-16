Бої за Маріуполь: одного з командирів морпіхів звинуватили у держзраді (фото, відео)

За інформацією ДБР, підозрюваний може бути причетним до того, що 277 військових потрапили в полон до окупантів. Журналісти припускають, що підозрюваним є Костянтин Безсмертний.

Related video

Один із керівників 501-ї бригади морпіхів отримав підозру у державній зраді. Через його дії в полоні опинилося щонайменше 277 військових. Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

За інформацією відомства, починаючи з лютого 2022 року українські військові обороняли Маріуполь на Донбаci й у квітні того року російські пропагандисти почали розповсюджувати інформацію про те, що бійці 501 батальйону нібито добровільно здалися в полон, коли місто було оточене окупантами.

Як виявилось, начальник речової служби тилу 501-го батальйону перейшов на бік ворога, про що повідомило слідство.

"Він вступив у змову з росіянами і фактично умовив командира здатися. Користуючись важкою ситуацією, в якій опинилися сили оборони в Маріуполі, зрадник спонукав командира припинити оборонні дії, здати зброю та особовий склад", — йдеться у повідомленні.

Зрештою 277 військових отримали наказ про передислокацію, але насправді командир їх просто відправив на окуповану частину Донбасу. Українських захисників ввели в оману і вони нічого не підозрювали.

Після з'ясування обставин у ДБР закрили провадження щодо 277 солдатів, яких підозрювали в дезертирстві й це дозволить найближчим часом відновити виплати родичам.

"Також слідством встановлено, що начальник речової служби тилу 501 ОБМП продовжив свою зрадницьку діяльність і після його диверсії в Маріуполі. Переїхавши до рідного Бердянська, Запорізької області він знову почав агітувати українських військових переходити на бік ворога і за винагороду надавати йому відомості про розміщення сил і засобів оборони України", — йдеться у повідомленні.

Один із командирів перейшов на бік супротивника: що відомо

У квітні 2023 року було опубліковано розслідування, яке проводилося Медійною ініціативою з прав людини. Журналісти зазначили, що посада начальника речової служби належала Костянтину Безсмертному. Він також виконував обов'язки заступника командира батальйону з логістики.

Військові, яких опитали журналісти, стверджують, що він мав знайомих із того боку барикад, з якими i співпрацював і тому Костянтин Безсмертний міг умовити командира Миколу Бірюкова припинити оборонні дії, здати зброю та особовий склад.

Одного з керівників батальйону морпіхів підозрюють у держзраді Фото: Скриншот

"Думаю, на Бірюкова міг вплинути Безсмертний, він був справжнім ініціатором. Вони сказали людям, що буде щось на зразок коридору, треба залишити зброю, залишити бронежилети та шоломи", — розповідав один із військових.

Тепер йому загрожує довічне ув'язнення.

Нагадаємо, 19 квітня стало відомо про розслідування працівниками ДБР жорстокого побиття пораненого солдата офіцером. Сестра постраждалого розповіла, що агресію у старшого лейтенанта викликало те, що військовий зайшов помитися не в ту кабіну.