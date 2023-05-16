З випередженням графіка: ЗМІ з'ясували, скільки РФ витрачає на армію та оборону

Лише за перші два місяці поточного року РФ витратила 40% бюджетних коштів із 4,98 трильйона рублів, виділених на оборонний сектор у 2023 році.

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Російська Федерація за перші два місяці 2023 витратила майже 26 млрд доларів. Ця сума виявилася на 282% більшою за ту, яка була витрачена за той же період рік тому. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

"За перші два місяці 2022 року на національну оборону було витрачено 525,4 мільярда рублів (понад 6,5 млрд доларів) бюджетних коштів", — зазначають журналісти.

Такі дані наводить Федеральне казначейство з бюджету. При цьому Міністерство фінансів перестало публікувати окремі щомісячні дані щодо виконання бюджету у травні минулого року, але тепер додало на портал дані за 2022 та початок 2023 року.

Згідно з цими даними, Росія запланувала у 2023 році витратити на оборону 4,98 трильйона рублів. Однак, за два перші місяці поточного року було витрачено понад 40% від запланованих річних коштів на оборонний сектор.

Також повідомлялося, що минулого року РФ витратила на оборону 5,51 трильйона рублів, або 17,1% від загальних витрат, порівняно з 3,57 трильйонами рублів, або 14,4%, у 2021 році.

При цьому дефіцит бюджету Росії з січня по квітень становив 3,4 трильйона рублів порівняно з профіцитом 1,2 трильйона рублів у 2022 році.

"Москва витрачає багато, а прибутки від продажу енергоносіїв падають", — зазначили оглядачі.

На закінчення автори публікації наголосили, що за перші два місяці поточного року витрати РФ на національну оборону склали 36,2% від загальних видатків бюджету, що майже вдвічі перевищує витрати на соціальну політику та майже вчетверо більше, ніж витрати на економіку.

Нагадаємо, за оцінками експертів нічний ракетний удар по території України коштував російській стороні 119 млн доларів. За даними видання "Економічна правда", запуск лише шести ракет "Калібр" коштує окупантам близько 60 млн доларів.