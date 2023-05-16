Перший візит в Корею. Зеленська зустрілася з президентом країни: подробиці (фото, відео)

Перша леді відвідала Республіку Корея, де подякувала лідеру країни за підтримку формули миру президента України та розповіла про наслідки війни з Росією для культурної спадщини.

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Перша леді України Олена Зеленська вперше відвідала Республіку Корея та зустрілась з лідером країни Юн Сок Йолем. Про це вона повідомила у соцмережах 16 травня.

Зеленська розповіла, що метою візиту була участь у конференції "Азійське лідерство". Перша леді зазначила, що подякувала президенту Республіки Корея за підтримку формули миру Володимира Зеленського.

"Цінуємо, що Корея готова захищати міжнародне право разом з нами", — заявила вона.

Зеленська написала, що розповіла корейській першій леді Кім Кон Хі про культурні втрати внаслідок вторгнення РФ.

"У своїй країні моя колега опікується саме збереженням культурної спадщини. Республіка Корея має великий досвід збереження культури та мистецтва, зокрема цифрування архівів", — пояснила перша леді України.

Зеленська підкреслила, що сподівається на співпрацю з країною у сфері збереження українського надбання "від російського варварства".

Фото: Олена Зеленська/Telegram Фото: Олена Зеленська/Telegram Фото: Олена Зеленська/Telegram Фото: Олена Зеленська/Telegram Фото: Олена Зеленська/Telegram Фото: Олена Зеленська/Telegram Фото: Олена Зеленська/Telegram Фото: Олена Зеленська/Telegram

"Користуючись нагодою, передала дружині Президента запрошення на третій Саміт перших леді та джентльменів. На попередньому саміті, попри повітряні тривоги, ми з колегами з усього світу обговорювали відновлення країни. А на цьому – поговоримо вже про ментальне відновлення людей", — поділилась вона.

Також під час свого візиту перша леді ознайомилась з роботою Фундації керівників найбільшої благодійної організації, схваленої корейським урядом, Community Chest of Korea.

Нагадаємо, 20 квітня представниця російського МЗС Марія Захарова назвала заяву президента Юна Сок Йоля про можливість постачання зброї Україні "відверто ворожим антиросійським актом".

Сьогодні, 16 травня, Україна офіційно приєдналася до Центру передових технологій кібероборони НАТО.