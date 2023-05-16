Первый визит в Корею. Зеленская встретилась с президентом страны: подробности (фото, видео)

Первая леди посетила Республику Корея, где поблагодарила лидера страны за поддержку формулы мира президента Украины и рассказала о последствиях войны с Россией для культурного наследия.

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Первая леди Украины Елена Зеленская впервые посетила Республику Корея и встретилась с лидером Юн Сок Йолем. Об этом она сообщила в соцсетях 16 мая.

Зеленская рассказала, что целью визита было участие в конференции "Азиатское лидерство". Первая леди отметила, что поблагодарила президента Республики Корея за поддержку формулы мира Владимира Зеленского.

"Ценим, что Корея готова защищать международное право вместе с нами", — заявила она.

Зеленская написала, что рассказала корейской первой леди Ким Кон Хи о культурных потерях в результате вторжения РФ.

"В своей стране моя коллега занимается именно сохранением культурного наследия. Республика Корея имеет большой опыт сохранения культуры и искусства, в частности цифрирования архивов", — объяснила первая леди Украины.

Зеленская подчеркнула, что надеется на сотрудничество со страной в сфере сохранения украинского достояния "от российского варварства".

Фото: Елена Зеленская/Telegram Фото: Елена Зеленская/Telegram Фото: Елена Зеленская/Telegram Фото: Елена Зеленская/Telegram Фото: Елена Зеленская/Telegram Фото: Елена Зеленская/Telegram Фото: Елена Зеленская/Telegram Фото: Елена Зеленская/Telegram

"Пользуясь случаем, передала супруге Президента приглашение на третий Саммит первых леди и джентльменов. На предыдущем саммите, несмотря на воздушные тревоги, мы с коллегами со всего мира обсуждали восстановление страны. А на этом поговорим уже о ментальном восстановлении людей", — поделилась она.

Также во время своего визита первая леди ознакомилась с работой Фонда руководителей крупнейшей благотворительной организации, одобренной корейским правительством, Community Chest of Korea.

Напомним, 20 апреля представительница российского МИД Мария Захарова назвала заявление президента Юна Сок Йоля о возможности поставки оружия Украине "откровенно враждебным антироссийским актом".

Сегодня, 16 мая, Украина официально присоединилась к Центру передовых технологий киберобороны НАТО.