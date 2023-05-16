Хочуть депортувати до РФ? Окупанти прискорили "медогляди" дітей на Луганщині, — ОВА

За інформацією Луганської обласної військової адміністрації, росіяни у прискореному режимі вже оглянули майже 130 тисяч юнаків та дівчат.

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В окупованій частині Луганської області росіяни прискорили так звані медогляди дітей, після чого їх можуть почати вивозити до Російської Федерації. Про це повідомляє Луганська ОВА.

"Лікарям поставлене завдання завершити все до кінця травня. Чи то грошей на тривале відрядження медичних працівників із РФ вже не вистачає, чи то дітей намагатимуться примусово вивозити вже з початку літа", — йдеться в публікації.

Зазначається, що загарбники у прискореному режимі вже оглянули майже 130 тисяч юнаків та дівчат.

Висновки ОБСЄ щодо вивезення дітей до Росії

У звіті ОБСЄ, опублікованому 4 травня, сказано, що за рік повномасштабної війни в Україні російські військові незаконно вивезли до РФ близько 300 тисяч малолітніх та неповнолітніх дітей.

Дітей вивозили з кількох надуманих причин. Серед них – евакуація з міркувань безпеки, передача з метою усиновлення чи патронатного виховання та тимчасове перебування у так званих таборах відпочинку.

Експертна місія ОБСЄ дійшла висновку, що насильницьке переміщення українських дітей на тимчасово окуповані території та на територію Російської Федерації може бути прирівняне до воєнного злочину та/або злочину проти людяності.

Нагадаємо, 16 травня російський сенатор Андрій Клішас повідомив, що до Думи внесли поправки по окупованих територіях. За його словами, серед іншого документ передбачає "примусове та контрольоване переміщення" громадян з територій, де діє воєнний стан (Луганська, Донецька, Запорізька та Херсонська області – ред.), до регіонів, де воєнний стан не оголошено.