"Дістали вже багатьох": Буданов про причетність ГУР до підривів пропагандистів в РФ (відео)

В ГУР Міноборони не заперечують, що українські спецслужби стоять за підривами деяких російських медійних діячів.

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Очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов визнав, що до частини підривів медійних осіб у РФ причетна українська розвідка. Про це він сказав в інтерв'ю "Різні люди".

"Давайте так, дуже багатьох ми вже дістали (росіян — ред.). Є такі медійні, публічні випадки, які стають "надбанням суспільства", як то кажуть", — сказав Кирило Буданов.

Водночас головний розвідник України не став коментувати причетність ГУР Міноборони до конкретних випадків підривів росіян.

"Коли ви переходите на особистості, то я мушу вам відповісти, як класично відповідають в будь-якій спецслужбі світу: ми не можемо коментувати, не можемо підтвердити чи спростувати", — сказав Буданов.

Нагадаємо, що начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що протягом порівняно тривалого часу по території України не ведуться атаки з Білорусі частково через те, що до переговорів із білоруською стороною був залучений народний депутат від "Слуг" Євген Шевченко.

За словами очільника військової розвідки України, події в Криму будуть розвиватися як і на інших окупованих територіях. Прихильники "руського міра" будуть втікати до РФ по Кримському мосту.