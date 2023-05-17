Бійці ЗСУ застосували "Нона-С" зі 120-мм американськими мінами, — соцмережі (відео)

Бійці ЗСУ ведують вогонь по російських позиціях з артилерійсько-мінометної установки "Нона-С", використовуючи боєприпаси виробництва США.

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Українські військові застосовують рідкісну артилерійсько-мінометної установки "Нона-С" 120-мм американськими мінами. Відповідне відео опублікував Telegram-канал Karymat 17 травня.

У ролику можна побачити боєприпаси виробництва США. Військові ведуть вогонь по російських позиціях. У дописі йдеться про то, що події відбуваються на східному напрямку.

Характеристики "Нона-С"

Артилерійська система "Нона-С" призначена для безпосередньої вогневої підтримки бійців підрозділів повітряно-десантних військ на полі бою. Самохідна артилерійська установка може бути транспортуватися з літаків військово-транспортної авіації типу Ан-12, Іл-76, Ан-70, Ан-22, Ан-124.

На її озброєнні є 120-мм гладкоствольна гармата 2А51. Можливості цієї гармати дозволяють застосовувати її не тільки для ураження живої сили і руйнування оборонних споруд супротивника. Вона здатна вести й боротьбу з танками. Використовує бойова машина спеціальні осколково-фугасні артилерійські снаряди з готовим нарізом. Такими боєприпасами завдяки цій техніці можна вести вогонь на дальність до 8,7 км. Додаткове озброєння включає курсовий ПЗРК, ПКТ, а також три реактивні протитанкові гранати типу РПГ-18 "Мухаʼ. Ширина броні — 2 630 мм. Швидкість руху транспортного засобу становить 60 км/год.

Нагадаємо, 19 квітня морпіхи знищили росіян за допомогою САУ "Нона" на Донеччині. На відео зафіксувлаи підготовку екіпажу артилерійської техніки до роботи по позиціях загарбників. Після сигналу навідника, що снаряди готові до бою, командир віддає наказ щодо здійснення пострілу. Згодом захисники відправляють фатальний полум’яний привіт противнику.

Також 12 квітня бійці тероборони показали ефектне знищення російської САУ "Нона" під Бахмутом. Підрозділ 112-ї бригади територіальної оборони Києва спільно зі Зведеною тактичною групою "Адам" ефективно бореться з технікою загарбників.